2020 Audi A3 Sportback modelinin lansmanı yapıldı

2020 Audi A3 Sportback, yenilenen kabin tasarımı ve teknolojileriyle C segmentindeki premium rekabetine iddialı bir giriş yapıyor.

Volkswagen Grubu, lüks kompakt sınıftaki rakipleri BMW 1 Serisi ve Mercedes-Benz A-Serisi’nin karşısına dördüncü nesil Audi A3 Sportback ile çıkmaya hazırlanıyor. Markanın yeni modellerinde kullandığı tasarım felsefesiyle yapılan dokunuşlar, A3 Sportback’i daha modern ve şık bir otomobile dönüştürmeyi başarmış.

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Cenevre Otomobil Fuarı‘nın iptal edilmesiyle birlikte dijital lansmanı yapılan 2020 Audi A3 Sportback beraberinde yepyeni bir jenerasyon ve bolca geliştirme getiriyor. Audi’nin “Singleframe” olarak geçen ızgara düzeninin görüldüğü ön yüz ve 15 diyottan oluşan matrix LED gelen farlar, orijinal quattro modeli ile benzerlik gösteriyor. A3 Sportback’in farları ise köşesinden başlayıp arkaya doğru kesintisiz biçimde devam eden omuz çizgisi ve geniş çamurluklar bu görünümü destekliyor. Arkada ise ince LED stoplar, krom detaylara sahip difüzör ve küçük bir bagaj spoyleri yer alıyor.

Yeni A3 Sportback’in iç dizayna baktığınızda gözünüze çarpacak ilk değişiklik, konsol düzeni olacak. Dijital gösterge paneli ile onu çevreleyen havalandırma çıkışlarını yükseğe konumlayan ve konsolun geri kalanından ayıran Audi tasarım ekibi, dokunmatik multimedya ekranını dördüncü jenerasyon ile birlikte konsola entegre etmiş.

2020 Audi Sportback, 4.34 metre uzunluğa ve 1.82 metre genişliğe sahip olduğunu ve selefine kıyasla sadece 3 cm uzadığını görüyoruz. 2.64 metrelik aks mesafesi ise nesiller arası geçişte değişmemiş. Ayak hareketiyle kontrol edilebilen elektrikli bagaj kapağıyla da satın alınabilen 2020 Audi Sportback, 380 litre bagaj hacmi sunuyor.

2020 Audi A3 Sportback, üç versiyon ile geliyor

Audi, lansman ile birlikte siparişe açılacak A3 Sportback versiyon sayısının 3 olduğunu duyurdu. Dördüncü nesil kompakt hatchback ilk aşamada 150 bg’lik 1.5 TSI motordan beslenen 35 TFSI ve 2.0 TDI Evo motorun 116 ve 150 bg’lik 30 TDI ve 35 TDI S-tronic versiyonlarıyla satılacak. Ancak ilerleyen zamanlarda 1.0 litre TFSI motorun yanı sıra hafif hibrit ve sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyonlarında gelmesi bekleniyor.

2020 Audi A3 Sportback modelinin Avrupa ön satışları bu ay içinde, teslimatlar ise Mayıs ayında başlayacak. Aracın benzinli versiyonları için başlangıç fiyatı 28 bin 900 Euro olarak açıklandı.