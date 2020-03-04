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2020 Audi A3 Sportback modelinin lansmanı yapıldı
2020 Audi A3 Sportback, yenilenen kabin tasarımı ve teknolojileriyle C segmentindeki premium rekabetine iddialı bir giriş yapıyor.
Volkswagen Grubu, lüks kompakt sınıftaki rakipleri BMW 1 Serisi ve Mercedes-Benz A-Serisi’nin karşısına dördüncü nesil Audi A3 Sportback ile çıkmaya hazırlanıyor. Markanın yeni modellerinde kullandığı tasarım felsefesiyle yapılan dokunuşlar, A3 Sportback’i daha modern ve şık bir otomobile dönüştürmeyi başarmış.
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Cenevre Otomobil Fuarı‘nın iptal edilmesiyle birlikte dijital lansmanı yapılan 2020 Audi A3 Sportback beraberinde yepyeni bir jenerasyon ve bolca geliştirme getiriyor. Audi’nin “Singleframe” olarak geçen ızgara düzeninin görüldüğü ön yüz ve 15 diyottan oluşan matrix LED gelen farlar, orijinal quattro modeli ile benzerlik gösteriyor. A3 Sportback’in farları ise köşesinden başlayıp arkaya doğru kesintisiz biçimde devam eden omuz çizgisi ve geniş çamurluklar bu görünümü destekliyor. Arkada ise ince LED stoplar, krom detaylara sahip difüzör ve küçük bir bagaj spoyleri yer alıyor.
Yeni A3 Sportback’in iç dizayna baktığınızda gözünüze çarpacak ilk değişiklik, konsol düzeni olacak. Dijital gösterge paneli ile onu çevreleyen havalandırma çıkışlarını yükseğe konumlayan ve konsolun geri kalanından ayıran Audi tasarım ekibi, dokunmatik multimedya ekranını dördüncü jenerasyon ile birlikte konsola entegre etmiş.
2020 Audi Sportback, 4.34 metre uzunluğa ve 1.82 metre genişliğe sahip olduğunu ve selefine kıyasla sadece 3 cm uzadığını görüyoruz. 2.64 metrelik aks mesafesi ise nesiller arası geçişte değişmemiş. Ayak hareketiyle kontrol edilebilen elektrikli bagaj kapağıyla da satın alınabilen 2020 Audi Sportback, 380 litre bagaj hacmi sunuyor.
2020 Audi A3 Sportback, üç versiyon ile geliyor
Audi, lansman ile birlikte siparişe açılacak A3 Sportback versiyon sayısının 3 olduğunu duyurdu. Dördüncü nesil kompakt hatchback ilk aşamada 150 bg’lik 1.5 TSI motordan beslenen 35 TFSI ve 2.0 TDI Evo motorun 116 ve 150 bg’lik 30 TDI ve 35 TDI S-tronic versiyonlarıyla satılacak. Ancak ilerleyen zamanlarda 1.0 litre TFSI motorun yanı sıra hafif hibrit ve sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyonlarında gelmesi bekleniyor.
2020 Audi A3 Sportback modelinin Avrupa ön satışları bu ay içinde, teslimatlar ise Mayıs ayında başlayacak. Aracın benzinli versiyonları için başlangıç fiyatı 28 bin 900 Euro olarak açıklandı.
Akıllı Telefonlar
EVOFONE, Antalya’ya Mi Store açıyor!
EVOFONE, Antalya’ya yeni bir Mi Store açma hazırlığında olduğuna dair bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Xiaomi’nin Türkiye’deki resmi distribütörlerinden biri olan EVOFONE, tüm Türkiye’ye hız kesmeden yayılma prensibini sürdürmekte kararlı gözüküyorlar.
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Firmanın, Antalya il sınırları içerisinde mağaza açacağı bilgisi “kariyer.net” üzerindeki resmi hesaplarından yola çıkarak keşfedildi. Kariyer.net üzerinden Antalya’da açacakları mağaza için satış danışmanı arayan firma, mağaza açılış sinyallerini de böylece vermiş oldular.
Aranan iş için gerekli olan nitelikler de şu şekilde belirtildi:
Yeni çıkan teknolojik ürünlerin takibini yapabiliyorsan,
· Perakendecilik ve teknoloji sektörlerinde kariyer hedefliyorsan,
· Müşterileri güler yüzle karşılıyorsan,
· Müşterinin ihtiyacı doğrultusunda doğru ürünlerin tanıtımını yapıp, ürünlerin satışını gerçekleştirebiliyorsan,
· Reyon düzeniyle ilgili tüm operasyonel süreçten sorumlu olabiliyorsan,
· Bu süreçlere hakimsen, Antalya Bölgemizde yeni açılacak şubemizde bizimle olmak için başvurabilirsin.
Sizde eğer Antalya’da ikamet gösteriyorsanız ve iş şartlarına sahipseniz buradaki linkten başvuru sağlayabiliyorsunuz.
EVOFONE, Türkiye’de kaç mağazaya sahip?
- Forum İstanbul Mi Store
- Akasya Mi Store
- Vadi İstanbul Mi Store
- ANKAMALL Mi Store
- Optimum Stand
EVOFONE’un Türkiye üzerinde sırasıyla; Forum İstanbul Mi Store, Akasya Mi Store, Vadi İstanbul Mi Store, ANKAMALL Mi Store ve Optimum Stand olmak üzere beş mağazası bulunuyor ve aktif bir şekilde satış yapıyorlar. Şirketin, İstanbul’da dört mağazasında ürün satışı bulunurken, Ankara’da ise bir mağazası hizmet gösteriyor. Antalya’daki satış mağazası ise, tüm Türkiye’deki beşinci Antalya’daki ise ilk resmi Xiaomi satış noktası haline gelecek.
Antalya’daki Xiaomiseverler için müjdeli haber olduğunu belirtirken sizin de şehrinizde eğer Xiaomi mağazası bulunmuyorsa üzülmeyin. Tüm Türkiye üzerine yayılmayı hedefleyen distribütorler yakın zamanda sizin iliniz içerisine de mağazalarını dahil edeceklerdir.
Otomotiv
Yamaha, Amerika’da R3 modellerini geri çağırdı!
Yamaha, Amerika’da R3 modellerini geri çağırdı. Şimdilik yalnızca belirli serilerde oluşan hataların giderilmesi için kullanıcıları servislerine çağıran Yamaha; olası problemlerin ücretsiz olarak çözüleceğini duyurdu. Amerika dışında ise Avrupa’da R3 ve ülkemizdeki R25 adıyla satılan modellerde oluşabilecek herhangi bir problem riskine karşı Yamaha markası gerekli incelemeleri yapacak.
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Yamaha R3 modelleri Amerika’da neden geri çağrılıyor?
Ülkemizde vergi dilimi avantajı yakalayabilmek için 250 cc hacimle satılan ve ülkemizde en çok satılan spor motosiklet modeli ünvanını taşıyan Yamaha R25, bildiğiniz üzere Avrupa’da ve Amerika’da 321 cc’lik versiyonu ile satılıyor. Geçtiğimiz günlerde Yamaha, Amerika’da satılan R3 modellerinde fren tertibatında bazı sorunlara rastladı. Bu sorunlar ön fren hortumu ve fren hidroliği ile alakalı. Hatalı serilerde olan bazı motosikletler; fren hortumundaki bir hataya bağlı olarak fren hidroliğinde ufak miktarlarda sızıntıya sebep olabiliyor. Bu da fren performansında düşüşlere sebebiyet veriyor. Neyseki Yamaha sorunu erkenden fark ederek önlem alma yoluna gitti ve R3 kullanıcılarını servislere çağırdı. Yamaha’nın yaptığı açıklamaya göre ise 990134 no’lu ve 990135 no’lu seriye ait 2019 model R3 modellerinin tahmini %50’sinde bu hata görülebiliyor.
Şimdilik, Türkiye’deki R25 modelleri için bir sıkıntı söz konusu değil
Avrupa ve Türkiye’deki modeller için ise şimdilik herhangi bir problem gözükmüyor. Bildiğimiz üzere Yamaha bu gibi durumlarda erkenden aksiyon alarak sorunu hemen çözüyor. Bu yönden Yamaha’yı çok takdir ediyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’deki R25 ve MT-25 modellerinde depo braketleri ve yağ pompası ile ilgili üretim hataları yaşanmıştı ve Yamaha problemi fark eder fark etmez bütün kullanıcıları servislerine çağırarak; ücretsiz olarak parça değişimi yapmıştı. Bu sayede birçok kullanıcının takdirini de kazanmışlardı.
Haber
Türkiye mobil dünyada ne kadar vakit geçiriyor?
Gelişen teknoloji ile birlikte insanların vakitlerini geçirdiği ürünler de buna bağlı olarak şekilleniyor. Birçoğumuz günlük hayat içerisinde akıllı cep telefonlarını, interneti ve sosyal medyayı fazlasıyla kullanmaktayız. Peki bu durum ülkemizde rakamlara nasıl yansıdı? Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, MOBİSAD ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan “Mobil İletişim Sektör Raporu“nda bu rakamlara ait cevapları yanıtladı.
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Türkiye’de kullanıcılar internete ve sosyal medyaya ne kadar vakit ayırıyor? Türkiye mobil kullanım verileri rakamlara nasıl yansıdı?
MOBİSAD ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan “Mobil İletişim Sektör Raporu” ile birlikte bu sorunun cevapları da açıklandı. Belirtilen verilere göre Türkiye mobil karnesi,
- Toplam internet kullanıcısı 54.3 milyon
- Sosyal medya kullanıcısı 51 milyon
- Mobil kullanıcı sayısı 59.05 milyon
- Mobil sosyal medya kullanıcısı 44 milyon
- Nüfusun %98’i cep telefonu kullanıcısı
- Bunların %77’si akıllı cep telefonu kullanıcısı
- İnternete bağlantı süresi 7 saat 9 dakika
- Sosyal medya kullanım süresi 2 saat 48 dakika
- TV izleme süresi 2 saat 44 dakika
rakamları ile ifade edildi.
Ayrıca rapora göre, 2018‘de Türkiye’nin cep telefonu ithalatının 1 milyar 966 milyon dolar ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediği ve toplamda 9 milyon 820 bin 192 cep telefonunun Türkiye’ye getirildiği açıklandı. 2017 yılı ile 2018 yılı cep telefonu ithalatı kıyaslandığında %30’luk bir düşüşün söz konusu olduğu belirtildi. MOBİSAD Başkanı Turnacı, ithalatı doğru şekilde baskılamak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini de dile getirdi.