Jack Dorsey’in Merkeziyetsiz Bitcoin Borsasının Teknik İncelemesi Yayınlandı!

Twitter ve Square CEO’su Jack Dorsey tanınmış bir Bitcoin savunucusu. Dorsey, kripto para birimlerine ve özellikle de Bitcoin’e verdiği destek ile kripto para piyasasının yakından tanıdığı bir isim. Bitcoin’in dünyayı değiştireceğini ve hayatının sonuna kadar Bitcoin’i geliştirmek için çalışacağını söyleyen Dorsey, bir süre önce merkeziyetsiz bir Bitcoin borsası üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bugün ise TBD adlı merkeziyetsiz Bitcoin borsasının teknik incelemesi yayınlandı.

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tbDEX’in white paperı, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlandı:

We made a white paper. https://t.co/ffvYGjQQ7T — TBD (@TBD54566975) November 19, 2021

Yayınlanan teknik makale, yaklaşmakta olan tbDEX’in fiat ve Bitcoin arasındaki mevcut boşluğu nasıl birleştireceğini vurguluyor. tbDEX, insanların fiat para birimlerini birden fazla platformdan geçmek zorunda kalmadan Bitcoin’e dönüştürmeleri için doğrudan bir yol sunmayı amaçlıyor.

Doğrudan bir fiat para birimi-Bitcoin köprüsü sunduğunu iddia eden birkaç platform olsa da, bu alana yeni atılanları caydırabilecek pek çok karmaşıklık söz konusu. Square’in tbDEX’i, ilk güvenilir platformu oluşturmayı hedefliyor.

Platformdaki geçiş ücreti serbest piyasa tarafından belirlenecek ve kullanıcılar ya anonim kalma ya da belirli bir yönü ifşa etme seçeneğine sahip olacak. Anonim işlem ücreti, kişisel bilgileri ifşa edenlere göre daha yüksek olabilir.

Square, tbDEX’ ile birlikte kriptoya erişimde aracı kurumları ortadan kaldırmayı hedefliyor:

“Sosyal güven oluşturmak için bir çerçeve sağlayarak, gerçek dünyada kimliğin kaynağını oluşturmak adına merkeziyetsiz kimlik ve doğrulanabilir kimlik bilgileri kullanarak, varlıklar arasındaki merkezi olmayan alışveriş ağlarını kolay hale getirir.”

Dorsey, Bitcoin tabanlı bir DEX platformu oluşturma planlarını ilk kez ortaya koyduğunda, birçok Ethereum savunucusu, Ethereum tabanlı Defi’nin zaten çok büyük olduğu ve Bitcoin ağının Defi’yi desteklemesi için, önce akıllı sözleşme işlevselliğini entegre etmesi gerektiğini iddia etti. Ancak Dorsey, Bitcoin’in açık ve merkezi olmayan mimarisinin onu DEX’ler için de mükemmel hale getirdiğine inanıyor.