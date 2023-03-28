İnternet kullanımı günümüz dünyasında zirveye ulaşmış durumda. İnternet kullanımın en yoğun olduğu ülkelerden biri olan Türkiye’de internet üzerinden faaliyetini yürüten birçok şirket bulunuyor. Fast Company, Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketini açıkladı. Bakın listede kimler var!

Birinci Herkesi Şaşırttı!

Listenin birinci sırasında 75 milyar TL değer kategorisinde yer alan bahis sitesi Nesine bulunurken, geçen senenin lideri olan e-ticaret şirketi Trendyol ise ikinciliğe düştü.

İşte Türkiye’nin en değerli internet şirketleri:

75 milyar TL 1- Nesine 2- Trendyol 40-45 milyar TL 3- Hepsiburada 4- Getir 15-25 milyar TL 5- Yemeksepeti 6- Bilyoner 7- Google Türkiye 10-15 MİLYAR TL 8- Peak Games 9- VavaCars 10- Misli.com 11- Facebook Türkiye 12- N11 9-10 MİLYAR TL 13- Rollic Games 14- Enuygun 15- Obilet.com 6-7 MİLYAR TL 16- Amazon Türkiye 17- Çiçek Sepeti 18- Tuttur.com 4-4.5 MİLYAR TL 19- E-bebek 20- Tiko 21- Gram Games 22- Netflix Türkiye 3.5-4 MİLYAR TL 23- Modanisa 24- Vivense 2.5-3 MİLYAR TL 25- PTTAvm 26- Tatilbudur 27- Otonet 28- Sahibinden.com 1.8-2.4 MİLYAR TL 29- Papara 30- Armut.com 31- Tatilsepeti 1.6-1.8 MİLYAR TL 32- Justlife 33- Insider 1.4-1.6 MİLYAR TL 34- Carvak (Garajsepeti) 35- İncehesap 36- Iyzico 37- Tarfin 38- İsteGelsin 1-1.3 MİLYAR TL 39- Sefamerve 40- Sigortam.net 41- TurkNet 42- Dolap 43- Paymes 44- OtelZ.com 45- İkinciyeni 46- Oley.com 47- Merzigo 800 MİLYON-1 MİLYAR TL 48- Gardrops 49- Param 50- Kariyer.net 51- Mynet 700-750 MİLYON TL 52- Masomo Gaming 53- Dgpays 54- Birleşik Ödeme 55- Bizigo 550-650 MİLYON TL 56- Esfa Grup 57- Alictus 58- Lastik Borsası 59- Evidea 60- Martı 61- UPT 62- BiSu 450-550 MİLYON TL 63- Yolcu360 64- Tiktak 65- Zeplin 66- Tapu.com 67- Sigortaladım.com 300-350 MİLYON TL68- Turna 69- Joy Game 70- Bilet.com 71- Emlakjet 72- Kitapyurdu 250-300 MİLYON TL 73- AppSamurai 74- Ofmark 75- Yolda 76- Sipay 77 Revival Rugs 78- Lastikçim 200-225 MİLYON TL79- BluTV 80- Enocta 81- Volt Lines 82- Testinium 83- Visiontech 84- Missafir 85- Good Job Games 150-180 MİLYON TL 86- Hype 87- Medianova 88- Maçkolik 89- Matriks 90- Fuudy 91- Bulutistan 92- Hepsi emlak 130-150 MİLYON TL 93- PulpoAR 94- Ofix 95- Tmob 96- Grimelange 100-125 MİLYON TL 97- Oplog 98- Ticimax 99- Yeses Tech 100- Massivebio

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? “Türkiye’nin En Değerli 100 İnternet Şirketi” listesindeki isimlerden kaçını tanıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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