Geçen günlerde Getir ve BiTaksi’nin kullanıcı verilerinin sızdırıldığı haberini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise Sahibinden.com’un müşteri bilgilerinin çalındığı iddia ediliyor! Türkiye’nin en büyük girişimlerinden biri olan Sahibinden.com’un hacklenmesi başımıza büyük işler açabilir!



Verilerimiz İkinci Ele Düşmüş Olabilir!

Ortaya çıkan bilgilere göre sitede yer alan 60 milyon kullanıcıya ait bilgiler ele geçirildi. Siteyi ele geçiren hacker, halka açık bir forumda yaptığı paylaşımda verileri ücretsiz olarak paylaşacağını söyledi. Bu bilgileri vermek içinse şart olarak yalnızca forumdaki paylaşımına 100 beğeni istediğini belirtiyor.

Maxim takma isimli bilgisayar korsanı 250 adet teşekkür mesajı alırsa, Sahibinden.com kullanıcı verilerini dosya paylaşım platformu olan Sqlite ile yayınlayacağını söyledi. Bu sayede şifrelenmiş verilere çok daha kolay bir şekilde erişilebilecek.

Durumun Sahibinden.com açısından oldukça ciddi olduğunu söylemekte fayda var. Öyle ki, bilgisayar korsanının ele geçirdiği dosyalar arasında kullanıcıların ad, soyad, telefon numarası, e-posta adres gibi kişisel bilgilerinin yanında, kurumsal hesaplara ait bilgilerin de yer aldığı iddia ediliyor.

Forumda yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin en çok ziyaret edilen web sitesinin yaklaşık 60 milyon üyesinin ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi gibi önemli verilerine” eriştiğini söyleyen Maxim takma isimli hacker,“Geçen yıl Antalya’da baktığım evin fiyatı bu site sayesinde dolar bazında iki katına çıkmış durumda! Ayrıca, onlara güvenlik açıklarını ücretsiz olarak ifşa edebileceğimi söyledim, ancak iletimi okumalarına rağmen beni umursamadılar. Güvenlik açısından bu kadar kötü bir site görmedim.” ifadelerini kullandı. Sahibinden.com ise henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapmış ya da olayı doğrulamış değil. Türk internet tarihine bir skandal olarak geçecek bu olayı bizler de takip ediyoruz. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendireceğiz. İlginizi Çekebilir: Getir’i Hack’leyen Grup Daha Fazla Veri Sızdıracağını İddia Etti Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iddialar doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!