Bugün, büyük teknoloji şirketi Honor , markanın üç yeni ürünü olan Honor 70, Honor MagicBook 14 ve Honor Pad 8 cihazlarını IFA 2022 etkinliği aracılığıyla küresel pazara duyurdu. Firma ayrıca artık Avrupa’da ve diğer pazarlarda katlanabilir telefonları ve üst segment cihazlarını beraber tanıtacağını açıkladı. Honor bu stratejisine “Çift Amiral Gemisi” ismini verdi. Ancak şirket, etkinlikte herhangi bir katlanabilir cihaz açıklamadı. Bu durum akıllara Honor Magic V’i Avrupa pazarına getirmesi veya teknoloji devinin tamamen yeni bir model duyurması fikirlerini getirdi.

Yeni piyasaya sürülen ürünlerden bahsedecek olursak, Honor 70 ve MagicBook 14 şimdiden çeşitli ülkelerin raflarında yer buldu. Şimdi yeni teknolojilerin özelliklerine, ve tasarımlarına daha yakından bakalım

Honor 70

Honor 70, 120Hz yenileme hızına ve 1.920Hz PWM karartma özellikli, 6.78 inç Full HD+ OLED ekrana sahip. Cihazın kasasında , HONOR’un kendi GPU Turbo X’ine sahip Snapdragon 778G Plus yonga seti bulunuyor. İşlemci, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile eşleştirildi.

Kamera boyutunda cihazın arkasında, 50 megapiksel ultra geniş & makro sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü eşliğinde IMX800 teknolojili üçlü arka kamera kurulumu mevcut. Ön tarafta, cihaz selfie’ler ve görüntülü aramalar için 32 megapiksel kameraya sahip. Genel açıdan baktığımızda Honor 70 cihazı profesyonel fotoğraflar için tasarlanmış.

Canavar cihaz, 66W hızlı şarj desteğine sahip, 4.800mAh pil ile geliyor. Yazılım cephesinde, kutudan Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 ile çalışacak. Telefonun ilerleyen zamanlarda Magic UI 7.0 güncellemesi alma ihtimali var.

Honor Pad 8

Honor Pad 8, %87’lik ekran gövde oranına sahip, 2K çözünürlüklü 12 inç LCD ekran ile geliyor. Şirketin uygun fiyatlı çok yönlü tableti olarak lanse edilen cihaz, 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile kullanıcılara sunulacak. Cihaz gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alıyor.

Yazılım cephesinde tablet, ara yüzü Magic UI 6’lı Android 12 ile çalışıyor. Honor’un yeni cihazı ,harika bir multimedya deneyimi sunan DTS ses ayar teknolojisine sahip sekiz hoparlöre sahip. Tablet ayrıca 22.5W hızlı şarjlı 7.250mAh pil ile besleniyor.

Honor MagicBook 14

MagicBook 14, 300 nit parlaklık derecesinde 14 inç 2.1K ekrana sahip. Göz koruması adına sertifikaları bulunan bilgisayar, düşük mavi ışık ve ekran titremesine karşı dirençli. Dizüstü bilgisayar, 12. Nesil Intel Core i5-12500H işlemci tarafından desteklenmekte. Cihaz ayrıca, NVIDIA GeForce RTX 2050 özel grafik kartı ile yüksek performansa sahip. MagicBook 14, 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB PCIe Gen4 SSD ile kullanıcılara sunuluyor.

Dizüstü bilgisayarın tamamen metalden yapılmış bir gövdesi var. 100W hızlı şarjı destekleyen 75Wh pil ile çalışıyor. Cihaz, kapatıldığında ters şarjı da destekler nitelikte. Notebook, Önceden yüklenmiş Microsoft Windows 11 ve Office H&S 2021’e sahip.

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