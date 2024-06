Oyuncuların Steam’den sonraki oyun mağazası tercihi olan Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz Epic Games oyunları ise Redout 2 ve Idle Champions of the Forgotten Realms olarak erişime açıldı.

Bu haftanın ücretsiz Epic Games oyunları

Bu hafta Epic Games, iki adet ücretsiz oyun dağıtıyor. Bu oyunlar ise şu şekilde:

Redout 2: Tek ve çok oyunculu arcade yarış oyunu olarak tanımlanıyor. Hız ve adrenalin dolu yarışları sevenler için ideal bir seçenek.

Idle Champions of the Forgotten Realms: Dungeons & Dragons evrenindeki karakterleri bir araya getiren bir strateji oyunu. Bu oyun, oyunculara D&D dünyasında epik maceralar sunuyor.

Ücretsiz Epic Games oyunları nasıl alınır?

Epic Games Store’dan ücretsiz oyun almak oldukça kolay. İlk olarak, Epic Games Store’un resmi web sitesine giderek hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra almak istediğiniz ücretsiz Epic Games oyununa tıklayın ve “Yükle” butonuna basarak oyunu kütüphanenize ekleyin. Bu işlemi tamamladığınızda oyun tamamen sizin olacak.

Redout 2, 20 Haziran Türkiye saati ile 19:00’a kadar ücretsiz olarak sunulacak. Bu süre zarfında oyunu kütüphanenize eklediğinizde, oyun kalıcı olarak sizin olacak. Idle Champions of the Forgotten Realms için ise ücretsiz kalma süresi belirtilmemiş.

Epic Games Store’daki bu fırsatları kaçırmamak için düzenli olarak mağazayı takip etmekte fayda var. Ücretsiz Epic Games oyunları, oyunculara farklı türlerde birçok oyun deneyimi sunarak geniş bir kitleye hitap ediyor.