İstanbul’da Gece Yarısı iPhone 8 İçin Sıraya Girdiler!

Apple’ın bugün itibariyle Türkiye’de satışa sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri için gece yarısında telefon kuyruğu oluştu.

Her ne kadar iPhone X’un gölgesinde kalarak diğer iPhone modellerinin satışlarına göre daha az ilgi gördüğü söylense de ülkemizde iPhone 8’i almak isteyen kişiler de ortaya çıktı. Bunun bir örneği Kadıkoy’deki bir Turkcell mağazasında ortaya çıktı. Gece 00:00 itibariyle ülkemizde satışa sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modeli için gece yarısında sıraya giren müşteriler, tarihin 20 Ekim’i göstermesiyle beraber bir bir iPhonelarına kavuştu.

Turkcell’deki fiyatları 4.169TL ile 8.953TL arasında değişen iPhone 8 model fiyatları için bekleyen müşterilerden ilk sahip olan Asrın Köklü ise “Aylardır iPhone 8’i bekliyordum. Çok mutluyum” diyerek heyecanını dile getirmiş.