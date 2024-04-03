Çinli teknoloji devi iQOO, bir süredir iQOO Z9 modeli üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO Z9 Turbo tüm özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

İçindekiler iQOO Z9 Turbo tüm özellikleri

iQOO Z9 Turbo tüm özellikleri

iQOO Z9 Turbo tüm özellikleri sızdırıldı. iQOO Z9 Turbo, ekran tarafında 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 1.5K çözünürlüğü destekleyecek ve 144hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bunun yanı sıra akıllı telefonda 2160Hz PWM karartma özelliği de bulunacak.

Digital Chat Station tarafından yapılan sızıntıya göre iQOO Z9 Turbo kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama eşlik edecek. iQOO Z9 Turbo, 80W kablolu hızlı şarjn desteğine sahip 6000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alacak.

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iQOO Z9 Turbo tüm özellikleri kamera tarafında ise akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak.