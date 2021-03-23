Akıllı Telefonlar
iQOO Z3 modelinin Snapdragon 768G ile geleceği doğrulandı!
Yakın tarihte tanıtılacak olan iQOO Z3 modelinin Snapdragon 768G yonga seti ile geleceği doğrulandı. İşte iQOO Z3’ün tüm detayları.
Vivo markasının alt firması olarak varlığını sürdüren iQOO, yeni bir model ile çok yakında karşımıza çıkacak. iQOO’nun yeni modeli Z3, 25 Mart‘ta yani iki gün sonra karşımıza çıkacak. iQOO, lansmanı gerçekleştirmeden önce cihaz hakkında bazı bilgileri ortaya döktü.
Z3 modelinin başta Snapdragon 765G ile geleceğini öğrenmiştik. Ancak yeni gelen bilgilere göre cihaz Snapdragon 768G yonga setine sahip olacak. Gelin şimdi cihazın bilinen tüm özelliklerine yakından bakalım.
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iQOO, sızıntılarla birlikte gelen Z3’ü yakın bir tarihte tanıtacak. Bu tanıtımdan önce GeekBench raporlarından Snapdragon 765G ile geleceği bilgisi alınan cihaz, şimdi bu bilgiye yeni bir güncelleme getiriyor. iQOO Z3’ün işlemcisi ilk seferde 765G olarak tespit edilse de, yapılan araştırmalar cihazın Snapdragon 768G ile geleceği doğruladı. Ayrıca yine aynı sızıntılar Z3’ün UFS 2.2 depolama ile geleceğini de açıkladı.
Tabi iQOO Z3 hakkında bilinen başka detaylar da var. Bu detayların başında cihazın 8GB Ram bellek ile geleceği var. Ek olarak performans tarafında 3GB sanal Ram’in de cihazda bulunacağı bilgisi mevcut. Yani iQOO Z3 performans tarafında üzmeyecek bir cihaz olacak.
Öte yandan Android 11 işletim sistemine sahip olması beklenilen cihaz, FullHD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Ayrıca 55W hızlı şarj desteği de cihazda yer alacak. Tabi bu bilgiler şimdilik sızıntı. Yani kesin değil.
iQOO Z3 hakkında kesin bilgilere iki gün sonra lansmanda ulaşacağız. Tabiki lansman sonrası cihazın tüm özelliklerini sitemizde paylaşacağız. Sizce iQOO Z3’ün özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Black Shark 4 serisi, resmi olarak tanıtıldı!
Bugün Black Shark, en son amiral gemisi serisi olan Black Shark 4 serisini bir lansman ile resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Bu seri, Black Shark 4 ve Pro model olmak üzere iki adet cihaz içeriyor. Her iki cihaz da 2021 yılında tanıtılan amiral gemisi yonga setleri ile geliyor. Taban model, Snapdragon 870 yonga setini kullanırken, Pro model ise Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak.
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Black Shark 4 serisi, hangi teknik özellikler ile geliyor?
Black Shark 4, 6.67 inçlik 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan Samsung E4 AMOLED panel ile geliyor. Bu ekran, 720 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahiptir. Black Shark 4‘ün yan tarafında bulunan tuşlar, hassasiyet olarak birinci sınıf kalitede. Bununla birlikte, dokunma hissi artacak ve yanlış basma ihtimali daha düşük olacak. Cihaz, 48 MP çözünürlüklü ana kamera ile geliyor. Ayrıca bu ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera eşlik ediyor.
Telefonun 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh bataryası mevcut. Bununla birlikte cihaz, 5 dakika içinde %50, 15 dakika içinde %100 şarj oluyor. Ayrıca teorik hızlar gerçek testlere yansır ise cihaz, en hızlı şarj olan akıllı telefon ünvanını alabilir. Cihaz, DxOMark değerlendirmesine göre “Ses” konusunda 81 puan alarak zirveye oturdu. Bununla birlikte, yayınlanan raporda Black Shark 4’ün en iyi çift hoparlöre sahip olduğu belirtiliyor.
Black Shark 4 Pro ise taban model ile aynı Samsung E4 AMOLED panele sahip. Serinin Pro modeli, yeni bir sıvı soğutma sistemi ile geliyor. Bu soğutma sistemi, üç boyutlu çift katmanlı ısı yayma sistemini kullanmakta. Bununla birlikte, yeni sistem cihazın CPU sıcaklığını 18 derece kadar düşürüyor. Cihazın UFS 3.1+ depolama birimi mevcut. Şirket, özel bir depolama birimi kullanarak okuma hızını %55, yazma hızını ise %69 oranında arttırıyor.
Serinin Pro modeli, 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile geliyor. Ayrıca taban model ile aynı ses sistemi, bu cihazda da mevcut. Kamera tarafında ise ana kamera 64 MP çözünürlüğe sahip ancak yardımcı kameralar Black Shark 4 ile aynı özellikte. Black Shark‘ın yeni serisi, bugün ön siparişe açılacak. Ancak cihazların ilk resmi satışı 26 Mart tarihinde gerçekleşecek.
Black Shark’ın yeni akıllı telefon serisi nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?
Black Shark 4
- 6GB + 128GB – 2499 Yuan ($384)
- 8GB + 128GB – 2699 Yuan ($415)
- 12GB + 128GB – 2999 Yuan ($461)
- 12GB + 256GB – 3299 Yuan ($507)
Black Shark 4 Pro
- 8GB + 256GB – 3999 Yuan ($614)
- 12GB + 256GB – 4499 Yuan ($691)
- 16GB + 512GB – 5299 Yuan ($814)
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’nın Lansman Tarihi Açıklandı!
Uzun süredir beklenilen Xiaomi Mi 11 Pro ve Ultra‘nın lansman tarihleri açıklandı. İşte Mi 11 ve Mi 11 Ultra‘yı canlı kanlı göreceğimiz tarih.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri ile çok yakında karşımıza çıkacak. Xiaomi’nin beklenilen modelleri Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra için geri sayım başladı. Xiaomi yüksek performanslı modellerinin lansman tarihlerini resmi olarak açıkladı. Şimdi gelin Xiaomi Mi 11 modellerinin özelliklerine ve tanıtım tarihlerine göz atalım.
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Xiaomi, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’nın lansman tarihlerini açıkladı. Sizleri çok bekletmeden Xiaomi Mi 11 modellerinin lansman tarihlerinin çok yakın olduğunu belirtmek isterim. Xiaomi, her iki model için de lansman tarihini 29 Mart olarak belirlemiş.
Xiaomi 29 Mart tarihinde saat (UTC)11:30’de yapacağı lansman ile yeni amiral gemisi modellerini tanıtacak. Ek olarak bahsi geçen cihazların ise hemen ertesi gün satışa sunulması bekleniliyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra ve Pro’nun özellikleri!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modellerinin özelliklerine gelecek olursak, her iki cihazında arka kısmında Samsung ISOCELL GN2 50MP ana kamera ve 48MP ultra geniş açılı kamera taşıdığını biliyoruz. Ek olarak Mi 11 Ultra 48MP‘lik 10x periskop telefoto kameraya sahip. Mi 11 Pro ise yine 48MP‘lik 5x telefoto kameraya sahip.
Bunlara ek olarak Mi 11 Ultra üzerinde 6.8 inç büyüklüğünde WQHD+ çözünürlüğünde 120Hz‘lik OLED bir ekran taşıyacak. Ön tarafında 20MP‘lik selfie kamerası ile gelen cihaz, 67W hızlı şarj desteği, 5000mAh batarya ve Snapdragon 888 ile birlikte gelecek. Tüm bu özelliklerin yine Mi 11 Pro’da da bulunması bekleniliyor.
Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra hakkında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Cihazların teknik özellikleri şimdilik sızıntılardan ibaret. Xiaomi, 29 Mart tarihinde gerçekleştireceği lansmanda cihazların özelliklerini son haliyle ortaya dökecek. Bakalım Mi 11 Serisi ne kadar ilgi çekecek.
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Akıllı Telefonlar
Google, Chrome ve WebView’den kaynaklanan çökme sorununu düzeltiyor
Android kullanıcıları bazı uygulamalarda çökmeler ve kilitlenme problemi yaşadığını Reddit ve Twitter aracılığıyla duyurdu, ancak Google bu sorunu düzeltiyor. Sorun, Android uygulamalarının web içeriğini görüntülemesine olanak tanıyan Android Sistem WebView adlı bir sistem bileşeninden kaynaklandığı ortaya çıktı.
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Dün birçok Android kullanıcısı aniden cihazlarında uygulamaların çalışmayı durdurduğunu söyleyen bildirimlerin geldiğini gördü. Hata gönderen uygulamaların çoğu aniden durduruluyordu. Gmail, bankacılık uygulamalarından birkaçı, Google Pay ve diğerleri gibi önemli uygulamalarda da aynı şekilde bu sorunlar mevcuttu.
Bazı kullanıcılar, WebView’daki en son güncellemenin kaldırılmasının sorunu çözdüğünü dile getirmiş. Ayrıca Samsung’un resmi ABD destek Twitter hesabı tam olarak bu yönetimin işe yaradığını attığı tweet ile önerdi.
Google, kullanıcıların Android Sistem WebView 89.0.4389.105 sürümüne ve Google Chrome’u en son sürüme güncellemesini gerektiren bir güncelleme (Her iki güncelleme de Google Play’de mevcut) yayınladı. Gmail için Google Workspace kontrol paneline göre sorunlar Pazartesi öğleden sonra başladı ve yaklaşık yedi saat sürdü. Şirket, sorunlar çözülene kadar masaüstü ara yüzünün kullanılmasını önerdi.
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