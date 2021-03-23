iQOO Z3 modelinin Snapdragon 768G ile geleceği doğrulandı!

Yakın tarihte tanıtılacak olan iQOO Z3 modelinin Snapdragon 768G yonga seti ile geleceği doğrulandı. İşte iQOO Z3’ün tüm detayları.

Vivo markasının alt firması olarak varlığını sürdüren iQOO, yeni bir model ile çok yakında karşımıza çıkacak. iQOO’nun yeni modeli Z3, 25 Mart‘ta yani iki gün sonra karşımıza çıkacak. iQOO, lansmanı gerçekleştirmeden önce cihaz hakkında bazı bilgileri ortaya döktü.

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Z3 modelinin başta Snapdragon 765G ile geleceğini öğrenmiştik. Ancak yeni gelen bilgilere göre cihaz Snapdragon 768G yonga setine sahip olacak. Gelin şimdi cihazın bilinen tüm özelliklerine yakından bakalım.

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iQOO, sızıntılarla birlikte gelen Z3’ü yakın bir tarihte tanıtacak. Bu tanıtımdan önce GeekBench raporlarından Snapdragon 765G ile geleceği bilgisi alınan cihaz, şimdi bu bilgiye yeni bir güncelleme getiriyor. iQOO Z3’ün işlemcisi ilk seferde 765G olarak tespit edilse de, yapılan araştırmalar cihazın Snapdragon 768G ile geleceği doğruladı. Ayrıca yine aynı sızıntılar Z3’ün UFS 2.2 depolama ile geleceğini de açıkladı.

Tabi iQOO Z3 hakkında bilinen başka detaylar da var. Bu detayların başında cihazın 8GB Ram bellek ile geleceği var. Ek olarak performans tarafında 3GB sanal Ram’in de cihazda bulunacağı bilgisi mevcut. Yani iQOO Z3 performans tarafında üzmeyecek bir cihaz olacak.

Öte yandan Android 11 işletim sistemine sahip olması beklenilen cihaz, FullHD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Ayrıca 55W hızlı şarj desteği de cihazda yer alacak. Tabi bu bilgiler şimdilik sızıntı. Yani kesin değil.

iQOO Z3 hakkında kesin bilgilere iki gün sonra lansmanda ulaşacağız. Tabiki lansman sonrası cihazın tüm özelliklerini sitemizde paylaşacağız. Sizce iQOO Z3’ün özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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