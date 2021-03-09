iQOO Neo 5 Modelinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı!

iQOO Neo 5‘in ekran özellikleri ortaya çıktı. İşte karşınızda 120Hz ekrana sahip iQOO Neo 5 ve bilinen tüm özellikleri.

Vivo bünyesinde varlığını sürdüren iQOO, yakın bir tarihte yeni modeli Neo 5 ile karşımıza çıkacak. Gelen bilgilere göre 16 Mart 2021’de tanıtılacak olan Neo 5‘in birçok özelliği biliniyor. Şimdi ise cihazın ekran özellikleri ortaya çıktı. Weibo’da ortaya çıkan görselde Neo 5 modelinin ekran özellikleri ortaya çıktı. Gelin Neo 5’in ekran özelliklerine göz atalım.

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iQOO severleri tarafından beklenilen bir model olan Neo 5, yakın bir tarihte gözler önünde olacak. İlk olarak Snapdragon 870, 12GB Ram ve UFS 3.1 depolama ile geleceğini öğrendiğimiz Neo 5, şimdi ekran özellikleri ile karşımızda. Ancak Neo 5’in ekran özelliklerine geçmeden, cihazın 66W hızlı şarj destekli 4400mAh‘lik bir batarya ile geleceğini söyleyelim.

iQOO Neo 5 gelen sızıntılara göre 120Hz‘lik bir ekran ile birlikte gelecek. OLED panel ile gelen cihaz, 1000Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Ek olarak 1300 nit parlaklık sunabilen bu ekran, 1080p çözünürlük ile göze hitap ediyor.

Bununla birlikte MEMC teknolojisi kullanan Neo 5, renk kalibrasyonu özelliğine sahip. Ek olarak HDR10 + sertifikalı cihaz ön tarafında delikli tasarıma sahip bir ön kamera taşıyor. Cihazın ön kamerasının 16MP çözünürlük sunduğu bilinirken; arka tarafında 48MP‘lik üçlü arka kamera grubu taşıdığı da gelen bilgiler arasında.

Bakalım iQOO Neo 5, tüm bu özellikleri ile ne kadar fiyat etiketine sahip olacak. Sizce Neo 5 piyasada nasıl bir yer edinecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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