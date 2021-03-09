Akıllı Telefonlar
iQOO Neo 5 Modelinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı!
iQOO Neo 5‘in ekran özellikleri ortaya çıktı. İşte karşınızda 120Hz ekrana sahip iQOO Neo 5 ve bilinen tüm özellikleri.
Vivo bünyesinde varlığını sürdüren iQOO, yakın bir tarihte yeni modeli Neo 5 ile karşımıza çıkacak. Gelen bilgilere göre 16 Mart 2021’de tanıtılacak olan Neo 5‘in birçok özelliği biliniyor. Şimdi ise cihazın ekran özellikleri ortaya çıktı. Weibo’da ortaya çıkan görselde Neo 5 modelinin ekran özellikleri ortaya çıktı. Gelin Neo 5’in ekran özelliklerine göz atalım.
İlginizi Çekebilir: Önemli güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1 Yayınlandı!
iQOO severleri tarafından beklenilen bir model olan Neo 5, yakın bir tarihte gözler önünde olacak. İlk olarak Snapdragon 870, 12GB Ram ve UFS 3.1 depolama ile geleceğini öğrendiğimiz Neo 5, şimdi ekran özellikleri ile karşımızda. Ancak Neo 5’in ekran özelliklerine geçmeden, cihazın 66W hızlı şarj destekli 4400mAh‘lik bir batarya ile geleceğini söyleyelim.
iQOO Neo 5 gelen sızıntılara göre 120Hz‘lik bir ekran ile birlikte gelecek. OLED panel ile gelen cihaz, 1000Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Ek olarak 1300 nit parlaklık sunabilen bu ekran, 1080p çözünürlük ile göze hitap ediyor.
Bununla birlikte MEMC teknolojisi kullanan Neo 5, renk kalibrasyonu özelliğine sahip. Ek olarak HDR10 + sertifikalı cihaz ön tarafında delikli tasarıma sahip bir ön kamera taşıyor. Cihazın ön kamerasının 16MP çözünürlük sunduğu bilinirken; arka tarafında 48MP‘lik üçlü arka kamera grubu taşıdığı da gelen bilgiler arasında.
Bakalım iQOO Neo 5, tüm bu özellikleri ile ne kadar fiyat etiketine sahip olacak. Sizce Neo 5 piyasada nasıl bir yer edinecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Sizler için önerdiğimiz ürünleri ve ekipmanları Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayınız!
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion 2 Pro Geekbench’te görüntülendi!
Lenovo Legion 2 Pro Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Merakla beklenen oyuncu telefonu 16 GB‘lık devasa RAM kapasitesine sahip olacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Coming 2 America 2021’in en iyi çıkış yapan internet filmi oldu!
Lenovo Legion 2 Pro 16 GB RAM ile geliyor!
Oyuncu telefonları rekabeti kızışmaya devam ediyor. Gittikçe büyüyen pazarda her geçen gün yeni modeller kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Rekabetin öncülerinden olan Lenovo, Legion 2 Pro ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Güçlü performans vadeden oyuncu telefonu Geekbench platformunu ziyaret etti. Test sonuçları ortaya çıkan oyuncu telefonunun bazı teknik özellikleri de belli oldu. Tekli çekirdek performansında 1129 puan alan oyuncu telefonu, çoklu çekirdek performansında ise 3763 puan almayı başardı.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!
Bununla birlikte akıllı telefonun kullanacağı işlemci de belli oldu. Buna göre oyuncu telefonu Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz tam 16 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Hali hazırda Asus ROG Phone 5 modeli de 16 GB RAM ile piyasaya çıkacak. Bu da oyuncu telefonlarının yeni bir yarış kulvarı oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca akıllı telefonun 144 Hz AMOLED ekran ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihaz için planlanan batarya kapasitesinin ise 5000 mAh olacağı iddia edildi. Bakalım oyuncu telefonları bu hızlı büyümenin karşılığını alacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei P50 serisi HarmonyOS 2.0’a sahip olabilir!
Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini önümüzdeki günlerde resmi olarak duyuracak. Nisan ayında duyurulması beklenen Huawei P50 serisi, kutusundan HarmonyOS 2.0 işletim sistemi yüklü şekilde çıkabilir!
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy SmartTag ile evde kaybolan eşyaların sonu mu geliyor?
Huawei P50 serisi ile ilgili şaşırtan işletim sistemi iddiası!
Flaş iddia, Çin’in en büyük sosyal ağı olan Weibo üzerinden ortaya çıktı. Platformdaki bir hesabın paylaşımına göre, Huawei P50’nin HarmonyOS 2.0 “Beta 3” sürümünü test ettiği belirtiliyor. Dolayısıyla yeni işletim sisteminin kullanıcılar ile buluşacak son sürümüne yaklaştığı ifade ediliyor. Dahası, yine aynı kullanıcı Huawei P50 serisinin HarmonyOS ön yüklü ilk akıllı telefon olacağını iddia ediyor. Söz konusu paylaşımın yapıldığı hesabın kısa süre sonra silinmesi ise iddiaların gizemini arttırıyor.
Halihazırda ağır ticaret kısıtlamalarıyla boğuşan Huawei’nin Android işletim sistemini kısa süre içerisinde terk etmesi beklenmiyordu. Lakin Huawei P50 serisi ile ilgili iddialar ışığında sürpriz gelişmelerin yaşandığını söylemek mümkün. Serinin iddia edildiği gibi kutusundan HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle çıkması durumunda Android’den geçiş süreci resmen başlayacak. Üstelik markanın planlarına göre yıl sonuna kadar 300-400 milyon cihazın HarmonyOS kullanması bekleniyor. Bu ürünlerin arasında akıllı telefonların haricinde akıllı televizyonlar, akıllı saatler ve IoT cihazları da yer alıyor.
Huawei P50 serisinin tanıtımı tarafında ise bu yıl bir gecikme söz konusu. Bilindiği üzere marka, uzun süredir işlemci tedariki yapamadığı için üretim hacmini oldukça daraltmış durumda. Bu gerekçeyle yeni ürünlerin üretim planlamasının dengeli biçimde yapılması gerekiyor. Huawei’ye yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, merakla beklenen seri 17 Nisan’da görücüye çıkacak. Son olarak HarmonyOS işletim sisteminde Google servislerinin yerini Huawei’nin geliştirdiği Petal uygulama havuzunun alacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 200W hızlı şarj destekli yeni telefonunu yakında tanıtacak!
Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Mi 11 ve Redmi K40 serisi olmak üzere iki farklı amiral gemisi akıllı telefon serisini piyasaya sürdü. Şirket, geçmişte orta segment telefonlara ağırlık verirken, Mi 10 serisi ile birlikte üst düzey modeller üretmeye başladı. Ayrıca firma, diğer markalarda bulunmayan bazı özellikleri de kendisi geliştiriyor. Xiaomi‘nin cihazlarında en çok öne çıkardığı konular ise kamera ve hızlı şarj olarak sıralanmakta.
İlginizi çekebilir: Huawei çift ekranlı akıllı telefonun fotoğrafları yayınlandı!
Xiaomi, yeni hızlı şarj teknolojisi ile kaç W hızlı şarj hedefliyor?
Bugün, ünlü bir blog yazarı Xiaomi’nin yılın ikinci yarısında piyasaya sürmek için yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığını açıkladı. İşin ilginç tarafı, bu cihaz 200W hızlı şarja sahip olan ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca telefonun yüksek hızda kablosuz hızlı şarj ve tersine şarj özelliğinin bulunması da muhtemel. Bugüne kadar Xiaomi’nin en hızlı şarja sahip olan telefonu, 120W ile Xiaomi Mi 10 Ultra’ydı. Geçmişteki sızıntılara göre selefi olan Mi 11 Ultra, daha düşük bir hızlı şarjla gelecek. Yani 200W hızlı şarj destekli telefon piyasaya çıktığında dünyadaki en hızlı şarj desteğini bulundurması mümkün.
Xiaomi‘nin 200W hızlı şarj destekli telefonunun adı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak Xiaomi Mi Mix 4‘ün bu cihaz olması muhtemel gözüküyor. Şirketin Mi Mix serisi ile en güncel teknolojilerini sunduğunu biliyoruz. Ekran altı kamera ve yüksek hızlı şarjın Mi Mix 4 ile gelmesi oldukça yüksek ihtimal. Yaz aylarına doğru bu cihaz hakkında daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Forumdan Son Mesajlar
-
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 gün önce
-
Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
Intel 11.nesil Tiger Lake son sızıntıları hayal kırıklığı oluşturabilir
iQOO Neo 5 Modelinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı!
Lenovo Legion 2 Pro Geekbench’te görüntülendi!
Range Rover’ın Özel Sınırlı Sayıda Üretilen Fifty Edition Türkiye’de
Coming 2 America 2021’in en iyi çıkış yapan internet filmi oldu!
Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası
Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.