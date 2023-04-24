Yakın zamanda tanıtılacak olan Vivo V29 Lite modeli, özellikleriyle dikkat çekiyor ve 5G sertifikası ortaya çıktı. Son raporlar, serinin Vivo V29 Lite, Vivo V29 ve Vivo V29 Pro gibi en az üç model serisi içerecek. Yakın zamanda Google Play Console’da görüldüğü üzere, Lite modelinin piyasaya ilk olarak çıkacağı anlaşılıyor. Cihazın lansmanı, Global Sertifikasyon Forumu (GCF) tarafından onaylandığı için yakın görünüyor.

Vivo’nun V2244 model numaralı yaklaşan telefonu kısa süre önce GCF’nin veritabanında Vivo V29 Lite 5G takma adıyla görüldü. Ancak, listeleme cihaz hakkında başka bir şey ortaya koymuyor.

Önceki raporlara göre, Vivo V29 Lite 5G bir FHD + ekrana sahip olacak. Bir parmak izi tarayıcısı ile entegre edilmiş bir AMOLED panel ile donatılma olasılığı vardır. Android 13 OS ve FunTouch OS ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

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Vivo V29 Lite 5G Snapdragon 695 işlemci ile beraber gelecek. Ayrıca 8 GB RAM ile donatılacak. Raporlar, aynı cihazın Çin pazarında Vivo Y78 6G olarak yeniden markalanacağını iddialar arasında. Diğer özelliklere bakacak olursa Y78’in Çin sertifikaları, 44W hızlı şarj ile 5.000mAh pil kapasitesi ile geleceği de bilgiler arasında.

İlgili haberlerde, Vivo Çin’de Vivo Y78+ 5G orta sınıf telefonunu piyasaya sürdü. Cihazın USP’si, Vivo’nun kavisli kenarlı OLED ekrana sahip ilk Y serisi telefonu olacak. OIS destekli 50 megapiksel çift arka kamera, Snapdragon 695 ve 44W hızlı şarj gibi diğer önemli özellikleri de sunuyor.