Zaman zaman iPhone, iPad veya iPod Touch’ınızı silmeniz veya fabrika ayarlarına sıfırlamanız gereken durumlar olabilir. Bu durum, yeni bir aygıta yükseltme yaptığınızda ve mevcut aygıtınızı bir aile üyesine hediye etmek veya daha yeni bir akıllı telefonla takas etmek istediğinizde ortaya çıkabilir.

Cihazınızı satmak, geri dönüştürmek veya bir arkadaşınıza ya da aile üyenize teslim etmek istediğinizde, cihazınızı temizlemek kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için çok önemli bir adımdır.

Kılavuzumuz, takip etmesi kolay adım adım talimatlar sunarak tüm süreç boyunca size yol gösterecektir. Önemli verilerinizi yedeklemekten fabrika ayarlarına sıfırlamaya kadar her şeyi ayrıntılı olarak ele alacağız, böylece iPhone’unuzu yol boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmadan güvenle silebilirsiniz.

Bir iPhone veya iPad’i kolayca ve hızlı bir şekilde silmek veya sıfırlamak istiyorsanız, işlemin düzgün bir şekilde tamamlanması için yapmanız gereken birkaç şey vardır.

Bir iPhone’u satmadan önce neden silmeniz gerekir?

Birine hediye etmeyi veya üçüncü bir tarafa satmayı planlıyorsanız. Bunu yaparak tüm kişisel verilerinizi, hesaplarınızı ve parolalarınızı silebilir, böylece gizliliğinizin korunmasını ve bilgilerinizin güvende kalmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, iPhone’unuzu fabrika ayarlarına sıfırlamak, yeni sahibinin cihazı herhangi bir teknik aksaklık veya sorunla karşılaşmadan yepyeni gibi kurmasını sağlayacaktır. Bu, iPhone’unuzu başka birine vermeden önce tüm verilerinizin ve bilgilerinizin iPhone’dan kaldırılmasını sağlayacaktır. Bu, verilerinizi ve özel bilgilerinizi kimsenin erişemeyeceği şekilde koruduğu için önemlidir.

iPhone’u nasıl silerim ve fabrika ayarlarına sıfırlarım?

iPhone veya iPad’inizi silmeden önce yapmanız gereken ilk şey aygıtınızı yedeklemektir; bunu Ayarlar > Adınızı tıklayın > iCloud > iCloud Yedekleme > Şimdi Yedekle yolunu izleyerek yapabilirsiniz. Aygıtınızın yedeğini almanız önemlidir, çünkü bu size ileride ihtiyaç duymanız halinde geri yükleme seçeneği sunar.

Aygıtınızı silmeden önce iCloud’dan, iTunes ve uygulama mağazası hesaplarınızdan çıkış yapmanız ve Bul uygulamasını kapatmanız önerilir. Bunlar, cihaz silinmeden önce hesaplarınızın cihazdan kaldırıldığından emin olmak için izlenmesi gereken önemli adımlardır.

Daha sonra Ayarlar > Genel > Sıfırla > Tüm İçeriği ve Ayarları Sil bölümüne gitmeniz gerekecektir, eğer kullanıyorsanız şifrenizi girmeniz ve ardından Şimdi Sil’e tıklamanız gerekebilir.

iPhone veya iPad’inizin sıfırlanması birkaç dakika sürecektir, daha sonra aygıtla ne yapacağınızı seçebilirsiniz, yeni bir aygıt olarak kurulabilir veya bir yedekten geri yüklenebilir.

iPhone’unuzu başka birine vermeyi veya satmayı düşünüyorsanız, ‘Yeni bir aygıt olarak ayarla’ seçeneğini seçmelisiniz. Bunun yaptığı şey, temel olarak aygıtı herhangi bir içerik veya ayar olmadan fabrika durumuna döndürmektir. Aygıtınıza sahip olan bir sonraki kişi, aygıtınızı tam olarak sizin ayarladığınız şekilde ayarlayabilecektir.

Bir iPhone veya iPad’in nasıl hızlı bir şekilde silineceği veya sıfırlanacağı hakkında daha fazla bilgiyi Apple’ın web sitesinde bulabilirsiniz. Bu kılavuz, yazıldığı sırada iPhone yazılımının en son sürümü olan iOS 16.4 kullanılarak hazırlanmıştır. Talimatlarımızı takip ederken kendinizden emin olabilmeniz için bu kılavuzda özetlenen tüm adımların ilgili ve güncel olmasını sağlamaya özen gösterdik.

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