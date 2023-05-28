iPhone’daki Etkinleştirme Kilidi, Apple tarafından güvenlik önlemi olarak tasarlanmış bir özelliktir. iPhone’umu Bul hizmetinin bir parçasıdır ve kaybolması veya çalınması durumunda başkalarının iPhone, iPad, iPod touch veya Apple Watch’unuzu kullanmasını engelliyor. Etkinleştirme Kilidi, Apple’ın Bul özelliğini kurduğunuzda otomatik olarak açılır ve Apple aygıtlarınızın yerini bulmanıza yardımcı olmak için kullanılır.

Aygıtı kurmak için kullanılan Apple Kimliğine bağlı bir güvenlik özelliği olduğundan, atlatılması veya kaldırılması zordur. Aygıtın asıl sahibi sizseniz veya asıl sahibiyle iletişime geçebiliyorsanız Etkinleştirme Kilidi’ni kaldırmak kolaydır. Ancak, yasal erişiminiz olmayan bir cihazdan Aktivasyon Kilidini kaldırmaya çalışmak hem yasa dışı hem de etik dışıdır, bu yapmanız gereken bir şey değildir.

iPhone’daki aktivasyon kilidini kaldırmak için meşru bir nedeniniz olduğu zamanlar vardır, ahizeyi satın almış olabilirsiniz ve size satan kişi bunu yapmayı unutmuş olabilir veya cihaza zaten sahip olabilirsiniz ve aktivasyon kilidini kaldırmak isteyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili daha fazla ayrıntı için aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

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iPhone’a zaten sahipseniz

Apple Kimliğinizin sahibiyseniz ve Apple Kimliğinizi veya parolanızı unuttuysanız ya da Apple Kimliğinizle ilgili sorunlar yaşıyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

Apple Kimliğini veya parolayı sıfırlayın:

Apple Kimliği hesap sayfasını (appleid.apple.com) ziyaret edin.

“Apple Kimliğinizi veya parolanızı mı unuttunuz?” seçeneğine tıklayın.

Parolanızı sıfırlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Etkinleştirme Kilidini aygıtınızdan kaldırın:

Apple Kimliği parolanızı sıfırladıktan sonra artık Etkinleştirme Kilidi’ni doğrudan iPhone’dan kapatabilirsiniz:

Ayarlar’a gidin.

Apple Kimliği ayarlarını açmak için en üstteki adınıza dokunun.

Aşağı kaydırarak Bul öğesine gelin.

iPhone’umu Bul’a dokunun.

iPhone’umu Bul özelliğini kapatın.

Apple Kimliği parolanızı girmeniz istenecektir; bunu yapın ve ardından Kapat’a dokunun.

Etkinleştirme Kilidi artık iPhone’unuzdan kaldırılmış olmalıdır.

İkinci el bir iPhone satın alıyorsanız

Kullanılmış bir cihaz satın alıyorsanız, cihazın kilitlenmesini önlemek için önceki sahibinden Etkinleştirme Kilidini kaldırmasını isteyin:

1. Önceki sahibinin iCloud’dan çıkış yapmasını sağlayın:

Önceki sahibinden Ayarlar’ı açmasını isteyin.

En üstteki adlarına dokunmalarını sağlayın.

Aşağı kaydırın ve Çıkış Yap’a dokunun.

Apple Kimliği parolalarını girmeleri istenecektir.

Kapat’a dokunun.

2. Tüm içeriği ve ayarları silin:

Oturumu kapattıktan sonra, önceki sahibin tüm içeriği ve ayarları silmesi gerekir:

Ayarlar’a gidin.

Genel öğesine dokunun.

Aşağı kaydırın ve Sıfırla’ya dokunun.

Tüm İçeriği ve Ayarları Sil öğesine dokunun.

İşlemi onaylayın.

Aygıt yeniden başlatılacak ve Etkinleştirme Kilidi olmadan başlatılacaktır ve artık kendi iCloud hesabınızla yeni bir iPhone olarak ayarlayabileceksiniz.

Bazı üçüncü taraf yazılımları kullanın

iPhone’daki etkinleştirme kilidini kaldırmak için kullanabileceğiniz bir dizi farklı üçüncü taraf yazılım aracı vardır. Bu araçlar normalde bir ücret karşılığında kullanılabilir, bazıları çalışır bazıları çalışmayabilir, bu nedenle cihazınızda çalışacak birini kullandığınızdan emin olmak için bunları doğru bir şekilde araştırmaya değer.

Sonuç

Kullanılmış bir iPhone satın aldıysanız ve Etkinleştirme Kilitli olduğunu öğrendiyseniz, önceki sahibiyle iletişime geçmeniz ve ondan yukarıdaki adımları izlemesini istemeniz gerekir. Önceki sahibine ulaşamıyorsanız tek seçeneğiniz Apple Destek ile iletişime geçmektir. Size yardımcı olabilirler ancak sahiplik kanıtı isteyeceklerdir.

Lütfen unutmayın, Etkinleştirme Kilidini bilgisayar korsanlığı araçları veya hizmetleriyle aşmak Apple’ın hizmet koşullarına aykırıdır, birçok yerde yasa dışıdır ve genel olarak etik değildir.

Herhangi bir yorumunuz, öneriniz veya sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin. iPhone Etkinleştirme Kilidi hakkında daha fazla bilgiyi Apple’ın web sitesinde bulabilirsiniz.