WhatsApp mesajlaşma uygulamasından uzaklaşmayı düşünüyor ancak mesajlarınızı, konuşmalarınızı ve anılarınızı gelecek nesiller için saklamak istiyorsanız. Bu makalede size WhatsApp sohbetlerinizi ve sohbet geçmişinizi nasıl dışa aktaracağınızı göstereceğiz. İşte detaylar.

Silindikten sonra hesabınıza yeniden erişim sağlayamazsınız

Bu yöntem Android ve iOS’ta kullanılabilir, ancak silindikten sonra hesabınıza yeniden erişemeyeceğinizi de hatırlamakta fayda var. Ayrıca, WhatsApp hesap bilgilerinizin silinmesi, silme işleminin başlangıcından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bilgilerinizin kopyaları, yazılım hatası veya başka bir veri kaybı durumunda kurtarmak için kullandığımız yedekleme deposunda 90 günden sonra da kalabilir. Bu süre zarfında bilgiler WhatsApp’ta sizin için kullanılabilir olmasa da.

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WhatsApp Kullanıcıları onlara gönderdiğiniz mesajları görmeye devam edebilir

Bir diğer önemli not ise, oluşturduğunuz gruplarla ilgili bilgilerinizi ya da diğer kullanıcıların sizinle ilgili sahip olduğu bilgileri, örneğin onlara gönderdiğiniz mesajların kopyalarını etkilemeyeceğidir. Meta, hesabınızı sildikten sonra bile belirli günlük verilerini veritabanlarında tutabilir, Meta “ancak bu veriler, artık hesabınızla ilişkilendirilemeyecek şekilde herhangi bir tanıml ayıcı bilgiden ayrılır. Bunu yapmak için, düzenli olarak, bu günlük verilerinden belirli tanımlayıcı bilgileri siliyoruz ve hesap kimliğinizin herhangi bir örneğini, silindikten sonra hesabınıza geri bağlanamayacak bir yedek tanımlayıcı ile değiştiriyoruz” diye açıklıyor.

WhatsApp hesabınızı silerken verilerinizi de kaydetmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: WhatsApp sohbetlerinizi dışa aktarın

1. WhatsApp’ı açın ve ‘Ayarlar’ seçeneğine gidin.

2. Sohbetler’i seçin.

3. Sohbet yedekleme üzerine dokunun.

4. Burada, ‘Google Drive’a yedekle’yi seçin ve yedekleme sıklığını ‘Yalnızca Yedekle’ye dokunduğumda’ olarak seçin.

5. Yedeklemenizi kaydetmek istediğiniz Google hesabını seçmek için Hesap üzerine dokunun. Bir Google hesabınız yoksa, bir hesap oluşturmak için ‘Hesap ekle’ye dokunun.

6. Google Drive yedeklemenizi başlatmak için ‘Yedekle’ye dokunun.

Yedeklemeniz gereken veri miktarına bağlı olarak bu adım biraz zaman alabilir.

Adım 2: Sohbet geçmişinizi dışa aktarın

WhatsApp ayrıca bireysel veya grup sohbet geçmişlerinin bir kopyasını e-postanıza aktarmanıza da olanak tanıyor.

1. Dışa aktarmak istediğiniz sohbeti açın.

2. Diğer seçenekler (sağ üst köşedeki üç nokta) üzerine dokunun.

3. Diğer’i ve ardından Sohbeti dışa aktar’ı seçin.

4. Medya ile mi yoksa medyasız mı dışa aktarmak istediğiniz sorulacaktır. Buna göre seçim yapın.

5. Bundan sonra, sohbet geçmişinizi göndermek istediğiniz platformu seçin (e-posta, Google Drive, vb.).

Lütfen bu işlemin dışa aktarmak istediğiniz her sohbet için tekrarlanması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, maksimum e-posta boyutları nedeniyle, tüm medya dosyalarını içeren bir geçmişi gönderemeyebilirsiniz.

3. Adım: WhatsApp hesabınızı silin

1. WhatsApp’ı açın ve ‘Diğer seçenekler’e dokunun (sağ üst köşedeki üç nokta).

2. Ayarlar’a gidin.

3. Hesap öğesini seçin.

4. Hesabımı sil öğesine dokunun.

5. Telefon numaranızı tam uluslararası formatta girmeniz istenecektir.

6. Telefon numaranızı girdikten sonra Hesabımı sil öğesine dokunun.

7. Açılır menüden hesabınızı silmek için bir neden seçin.

8. ‘HESABIMI SİL’ seçeneğine dokunun.

Hesabınızı silmek mesaj geçmişinizi silecek, sizi tüm WhatsApp gruplarınızdan silecek ve Google Drive yedeklemenizi silecektir. Bu adımı gerçekleştirmeden önce gerekli tüm verilerinizi dışa aktardığınızdan emin olmanız iyi bir fikirdir.

WhatsApp hesabınızı sildikten sonra Meta’nın sakladığı bilgiler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, farklı platformlar için daha fazla bilgi ve talimat için resmi WhatsApp Yardım Merkezi web sitesine gidin.