iPhone Telefonlar Sonunda USB Type-C Girişe Kavuşuyor Mu?

iPhone 4’teki büyük 30 pimli konektörleri geride bıraktığından beri, her iPhone şarj ve veri aktarımları için Apple’ın tescilli Lightning konektörünü kullandı. Ama o zamandan beri çok şey değişti; birçok rakibi Micro USB kullanımından USB Type C’ye geçiş yaptı ancak Apple, en popüler teknoloji ürünü iPhone için hala USB-C’yi kullanmayan tek büyük marka.

Son günlerde viral olmuş bir video her yerde dolanıyor. YouTube kullanıcısı Kenny Pi, yayınladığı bir videoda Type C üzerinden veri aktarımı yapan ve şarj olan bir iPhone’un videosunu paylaştı. Gerçekten de USB C bağlantı yuvasına sahip olan bu modeli tabiki de bir mühendis olmadan yapmak imkansız.

Kenny Pi, bu bağlantıyı nasıl gerçekleştirdiği hakkında daha detaylı bir video hazırlık sürecinde olduğunu da dile getiriyor. Paylaşılan videoda anlaşılacağı üzere lehimleme, 3D baskı ve bazı karmaşık kablolama işleri, USB-C girişine sahip iPhone’un çalışmasını sağlıyor.

USB Type C iPhone için neden önemli?

Dünya çapındaki nerdeyse her ürün artık daha hızlı veri alışverişi ve daha hızlı şarj özellikleri desteklemesi sebebiyle USB C kullanıyor. Ek olarak Apple da artık birçok ürününde USB C bağlantı yuvasını kullanıyor. Bunlara örnek vermek gerekirse MacBook’lar, kablosuz kulaklıklar (Airpods ve Airpods Pro vb) iPad Pro modellerini sayabiliriz. Bir tek iPhone modellerinde kullanılan Lightning bağlantı yuvası ve kablolar, boş yere e-atık oluşturuyor ve Apple’ın her seferinde vurguladığı çevrecilik bakış açısına ters düşüyor. Bir başka deyişle her bir Apple kullanıcısı telefonları için ayrı bir kablo, MacBook, iPad ve kulaklıkları için ayrı bir kablo satın almak/kullanmak durumunda kalıyor. Bu kadar çevrecilik vurgusu yapan markanın tek bir kablo ile tüm ürünlerinin iletişimini daha kolay, etkili ve hızlı hale getirmek varken Apple henüz bu kolaylığı tüketicilerine sunmuyor.

Apple daha fazla kar kazanmak için bu şekilde daha fazla devam edemeyeceği de konuşulanlar arasında. Çünkü Avrupa Komisyonu bir yolunu bulursa Apple’ın gelecekteki iPhone modelleri için USB C bağlantısını kullanmaya zorlayabilir. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği belirsiz. Resmi olarak gerçek olmasa da USB C üzerinden güç alan bir iPhone görmek kullanıcıları hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti.