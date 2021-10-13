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Samsung, Galaxy Unpacked Part 2 Lansmanıyla Yeni Ürünlerini Tanıtacak

Galaxy Unpacked Part 2

Samsung Galaxy Unpacked, Samsung hayranlarının her yıl heyecanla beklediği önemli etkinliklerden biri konumunda. Yılın bu zamanları geldiğinde birçok kişi yeni S serisi ve Note serisi için de beklenti içine girdiğinden ve bu lansmanda S22 göremeyeceğimize dair gelen sızıntılardan dolayı, Galaxy Unpacked Part 2 lansmanında ortaya ne çıkacağı da merak konusu. Kim bilir belki Samsung bir sürpriz yapar ve S22’yle karşımıza çıkarak hepimizi şaşırtır.

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Galaxy Unpacked Part 2 ne zaman gerçekleşecek ve neler tanıtılacak

Galaxy Unpacked Part 2 için Samsung tarafından açıklanan tarih 20 Ekim Çarşamba günü olarak belirlenmiş durumda. Türkiye saatiyle 17:00’de yapılacak olan lansman, Samsung’un resmi YouTube kanalından tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak.

Galaxy Unpacked lansmanının Ağustos’ta gerçekleşen birinci ayağında,  Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z lip 3 ve Galaxy Watch 4 modellerinin duyurulduğunu görmüştük. Ekim ayının 20’sinde ikinci ayağı gerçekleşecek olan lansmanda ne göreceğimize dair ise henüz pek bir bilgi yok. Genel beklenti ise, yeni bir Galaxy S22 ailesi göremeyeceğimiz ve onun yerine Galaxy S21’in daha uygun fiyatlı versiyonu olacak olan Galaxy S21 FE’yi göreceğimiz yönünde. Galaxy S21 FE’ye ek olarak, yeni bir TWS kulaklık veya akıllı saat gibi ekosistem ürünleri görebilmemiz de olası. Öte yandan biz, Samsung’un elindeki bütün katlanabilir cihazları ilk lansmanda görücüye çıkardığını ve ikinci lansmanda yeni bir katlanabilir cihaz ortaya koyacaklarını düşünmüyoruz.

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Salih Eray Okan

Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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