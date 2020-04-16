iPhone SE RAM ve batarya değerleri ortaya çıktı!

Apple, geçtiğimiz günler de çok beklenen iPhone SE cihazını tanıttı. Uygun fiyatlı olmasıyla ön plana çıkan cihazın bazı özellikleri de ortaya çıktı.

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RAM ve batarya kapasiteleri belli oldu!

iPhone SE, Apple‘ın son yıllarda çok beklenen telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Gerek son yıllarda artan telefon fiyatları gerekse Apple‘ın iPhone tasarımında değişikliğe gitmesi, cihazı çok değerli yapmıştı. İşte bu ortamda tanıtımı yapılan cihaz, pek çok Apple hayranını memnun etti. Tasarım olarak iPhone 8‘in neredeyse aynısı olan cihaz donanım olarak oldukça kuvvetli. Tanıtım videosunda işlemcisi hakkında bizlere bilgiler veren cihazın RAM ve batarya kapasiteleri de MacRumors isimli internet sitesinde yer alan habere göre Çinli telekom firmalarının sayfalarında listelendi. Ortaya çıkan tablo da Apple iPhone SE cihazının bataryasını doğrudan iPhone 8 ile aynı yapmaya karar vermiş. RAM kısmında ise cihaz iPhone 11 gibi 4 GB RAM ile gelmese de 3 GB RAM seçeneği ile karşımıza çıkıyor. 3 GB RAM seçeneği de günümüz şartlarında oldukça yeterli duruyor.

2020 standartlarına göre düşük bir batarya kapasitesi ile gelecek cihaz, hayranlarını ileride memnun edemeyebilir. Zira cihaz iPhone 8‘de ki gibi sadece 1,821 mAh‘lik bir batarya ile karşımıza çıkıyor. Bu denli düşük bir bataryanın nasıl bir performans çıkaracağı ise merak konusu. Ancak Apple her ne olursa olsun getirdiği küçük ekranlı, uygun fiyatlı, performanslı ve Touch ID‘li cihazı ile övgüleri üzerine toplamayı başarmış gözüküyor.