İki sene önce mart ayında piyasaya çıkan Apple iPhone SE telefonun ardından Apple şimdi Apple iPhone SE 2 üzerinde çalışıyor dedikoduları ortaya atıldı. Her akıllı telefon üreticisi gibi aralarında çok fazla zaman bırakmadan yeni modeller piyasaya sürmeye çalışan Apple’ın SE modeli bir kere çıktıktan sonra başka yeni model görülmemişti. Şimdi ise, aradan iki yıl geçtikten sonra Cupertino’lu firmanın ikinci bir SE model telefon üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

iPhone SE 2 için iki yıldır haber bekleniyor

İki yıl boyunca yer yer adı çıkan SE 2 ismi, firmanın aldığı yeni bir Apple ID’si ile tekrar gündeme düştü. Eurasian Economic Commission (Avrupa Ekonomi Komisyonu) adlı düzenleme kurumunun veri tabanında ortaya çıkan bu ID ile yakın zamanda bir basın bülteni gelme ihtimali mevcut. Nitekim mevcut veri tabanına yeni bir ID eklenmesi ardından ilgili ürün hakkındaki resmi açıklama yaklaşık 1 ay sonra yapılıyor.

Bunu söylememizdeki sebep ise Apple HomePod ya da yeni iPad’in bu şekilde ortaya çıkmış olması. Dolayısı ile bir ay içinde (ki mayıs ayına fdenk geliyor) bir Apple ürünü daha göreceğimiz kesin. Konunun SE 2’ye yönelmesi ise şu sıralar Apple’dan telefon harici yen bir ürün beklenmemesi ve bir sonraki ana akım iPhone cihazların sonbahara kadar ortaya çıkmamasından süregeliyor. Öte yandan gerçekten ortaya bir Apple iPhone SE 2 çıkacaksa tahminler bunun 4 Haziran’daki WWDC konferasnıdan önce “Bütçe dostu yeni Apple telefon” olarak tanıtılacağı yönünde.

Listede toplamda 11 adet daha önce duyulmamış yeni iPhone kimlik numarası mevcut. A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 ve A2106 isimli bu ID’ler de farklı renk ve belek seçeneklerine yoruluyor.