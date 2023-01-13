ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan Çizelge 14A’ya göre Apple CEO’su Tim Cook’un maaşı bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 40 oranında düşecek. Belgede, Tim Cook’un 2023 hedef toplam ücretinin 49 milyon dolar olduğu ve bu rakamın 2022 hedef toplam ücretinden yüzde 40 daha düşük olduğu belirtiliyor.

Apple’dan yapılan açıklamada, “Tazminat Komitesi, hissedarların geri bildirimlerini, Apple’ın olağanüstü performansını ve Tim Cook’un tazminatını alınan geri bildirimler ışığında ayarlama önerisini dengeledi” denildi. Tazminat Komitesi daha sonra, Sayın Cook’un desteklediği ve Tazminat Komitesi’nin hissedar geri bildirimlerine yanıt verdiğine inandığı CEO tazminatındaki aşağıdaki değişiklikler de dahil olmak üzere, 2023 yılı için adı geçen üst düzey yöneticilerimizin hedef yıllık ücretlerini onayladı ve hem ücreti performansla uyumlu hale getirmeye hem de Tim Cook’un olağanüstü liderliğini takdir etmeye devam etti.

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Cook’un hedef ücreti 84 milyon dolardan 49 milyon dolara düşerken, 3 milyon dolarlık baz ücretinde ya da 6 milyon dolarlık yıllık nakit teşvikinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bunun yerine, hisse senedi ödül değeri 75 milyon dolardan 40 milyon dolara düşecek ve ödül karışımı (performansa dayalı, zamana dayalı) 50/50’den 75/25’e geçecek.

Daha önce bahsedilen 84 milyon dolarlık hedef tazminata rağmen, Apple CEO’suna ödenen toplam tazminat, uçak seyahati ve güvenlik gibi unsurlar hesaba katıldığında 2022 yılında 99,4 milyon dolar oldu. Belgeye göre, aynı yıl Apple çalışanları için medyan ücret 84.493 dolardı, dolayısıyla Cook’un ücret oranı 1.177’ye 1 idi.

Ayrıca Apple’ın hisse senetlerinin fiyatı yüzde 198,99 oranında arttı ve bu artış 2022 yılı boyunca yaşanan geri çekilmeye rağmen gerçekleşti. Cook görevi devraldığında Apple’ın hisseleri düşük çift haneli rakamlardaydı ancak şu anda 133 dolar seviyesinde bulunuyor. Cook’un şirketin başında bir şeyleri doğru yaptığı ve aldığı ücreti hak ettiği söylenebilir.