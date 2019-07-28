Apple bu yıl iki yeni iPad daha tanıtabilir!

Apple tablet modellerini çeşitlendirmeyi planlıyor. Şirketin halihazırdaki beş farklı modelinin arasına bu yıl iki yeni üye daha katması bekleniyor.

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Apple hangi ürünleri tanıtabilir?

Birkaç yıl öncesine kadar kendine ait bir doyurucu bir kullanıcı kitlesine ulaşabilen tablet sektörünün son dönemde eski önemini kaybettiği söylenebilir. Akıllı telefonların ekranlarının giderek büyümesinin ve tabletin kullanıcılara ekstra bir deneyim sunamamasının da bu durumu tetiklediği ortada. Bu durum Android işletim sistemini kullanan tabletler için tehlike çanlarını çaldırsa da iOS tabletler için durum henüz o kadar karamsar gözükmüyor.

AppleInsider sitesinin haberine göre Amerikalı teknoloji devi; iPad Mini, iPad, iPad Air, iPad Pro (11 inç) ve iPad Pro’dan (12.9 inç) oluşan tablet ailesine bu yıl iki yeni üye daha eklemeyi planlıyor. Haberdeki iddiaya göre şirket, bu ayın başlarında Avrasya Ekonomik Komisyonu’na beş adet yeni tablet modeli çıkaracağını belirtti. Bu beş model arasında iki yeni cihazın da bulunduğu söyleniyor.

Bu yeni tabletlerin hangileri olduğu konusu ise henüz net değil. Bunlardan birinin 9,7 inçlik iPad‘in yeni versiyonu olma ihtimali oldukça yüksek. Öte yandan yılın ilk aylarında şirketin 10.2 ve 10.5 inç boyutundaki yeni iPad versiyonları üzerinde çalıştığı haberleri de ortaya çıkmıştı.