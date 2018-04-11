iPhone modası ABD’de hala yenilmez durumda

iPhone modası artık günümüzde kimsenin yabancı olduğu bir terim değil. 2007 yılında Apple’ın kurucularından Steve Jobs’un o unutulmaz tanıtımı ile hayatımıza giren iPhone, daha sonra teknoloji anlamında kullandığımız neredeyse her eşyin devrimsel olarak dönüşüp yenilenmesine vesile oldu.

İster sevin ister sevmeyin, iPhone’un akıllı telefon sektörü başta olmak üzere teknolojinin her alanına bir anda ivme kazandırması oldukça büyük bir başarı. Bunun akabininde üzerinden 11 sene geçen telefon belki dünya genelinde eskisi kadar favori gösterilmiyor olabilir ancak özellikle vatanı ABD’de en çok sevilen telefon modeli olma özelliğini eskisinden daha da yüksek bir seviyeye taşımış. Özellikle gençler arasında.

Piper Jaffray adlı yatırım firmasının yaptırdığı bir anket sonucunda da bu istatistiksel olarak kanıtlanmış durumda. Ortalama bir Amerikalı gencinin iPhone sahibi olma isteği geçmiş yıllara nazaran daha da artış göstermiş durumda. 40 farklı eyaletten ankete katılan ortalama 16 yaşındaki 6000 gencin %82’si bir iPhone sahibi olmak istiyor. Kalanların %11’i ise Android telefon hayali peşinde.

iPhone modası sene içinde bile artış gösteriyor

Yukarıda belirttiğimiz rakamlar 2018 yılının ilk çeyreği yani ocak, şubat ve mart aylarının toplamı sonuçları. Kaldı ki bu rakam geçen son bahar %78 idi. Bu da dün kırmız rengi tanıtılan iPhone 8/ 8 Plus ve iPhone X’in eleştirlere maruz kalsa da marka değeri olarak ne kadar iyi bir iş çıkarttığını gösteriyor. Anket sonucuna nisan ayını da kattığımızda rakamın %84’e yükseldiği görülüyor. Her yıl düzenli bir şekilde artan iPhone modası belli ki, Apple ne derece başarılı ya da başarısız olursa olsun düzenli olarak artmaya devam ediyor.

Özellikle Amerika’daki lise çağındaki gençler arasında hala bir numara olan iPhone dünyanın genelinde de çok farklı bir çizgi sergilemiyor. Her ne kadar Çin marka telefonların ucuz ve kaliteli (pek çoğu dönemim iPhone modelinden daha güçlü) ürünleri yıllar içide Apple’ın satışlarından eksi etki yapmış olsa da marka değerinin hala en tepede olduğu gözlemleniyor. Nitekim iPhone X ile çentikli ekran akımını başlatan Apple, 10. yıla özel telefonunun fiyat politikasından dolayı eleştirilse de 2017 son çeyrekteki başarısı göz ardı edilemez.

Elbette bu rakamlar dünya geneli hakkında iPhone yorumuna yetersiz. Sonuçta anket sadece ABD’de belli yaş grubu için yapılmış. Lakin ülkemizde de 16 yaş grubu arasında iPhone’un önde olduğunun farkındayız. Özellikle gençler arasında bir statü sembolü olarak görülen akıllı telefonlar arasında iPhone hala en yüksek değere sahip. Apple’ın sadece telefon değil, diğer cihazları da el üstünde tutuluyor. Ankete katılan gençlerin %15’i Apple Watch’a sahipken %20’si de yakın zamanda almayı planlıyormuş.