Akıllı Telefonlar
iPhone kullanıcılarına yeni WhatsApp güncellemesi geldi
iPhone kullanıcılarına, Whatsapp’ın yeni güncellemesi sunuldu. Yeni Whatsapp güncellemesiyle birlikte birçok yeni özellik kullanıcıların hizmetine sunulurken, en çok dikkat çeken özellik sesli mesajların artık bildirim çubuğunda oynatılabilmesi oldu.
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya çapında bir milyarı aşkın kullanıcıya sahip olduğu belirtiliyor. Facebook’un sahip olduğu WhatsApp, kullanılabilirliği ve popülaritesini artırmak için çeşitli güncellemelerle karşımıza çıkıyor ve bu güncellemeler ile getirilecek yeni özellikleri ilk önce beta versiyonunda teste tabi tutuyor.
Bugün ise yeni özelliklerini tüm iPhone kullanıcılarına gelen güncelleme ile sundu. Önemli özellikler artık iPhone kullanıcıları için kullanımda. WhatsApp güncellemesi sayesinde artık size gelen sesli mesajları dinlemek için uygulamayı açmak zorunda kalmıyorsunuz.
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iPhone kullanıcıları artık sesli mesajlarını bildirim çubuğunda oynatabilecek
En önemli değişiklik sesli mesajların, direkt olarak bildirim çubuğu üzerinden oynatılabilmesi oldu. Kullanıcılar artık bildirim çubuğundan, mesajlara girmeden sesli mesajları dinleyebilecek. Ayrıca, kameradaki yazı tipi stillerini de T simgesine dokunarak değiştirilebilecek.
Bunun yanı sıra WhatsApp, iOS için kullanıcıların sohbetlerinde medyayı hızla düzenlemelerine ve geri göndermelerine de olanak sağlıyor. Memoji özelliği için de güzel bir haber geldi. Artık iPhone telefonunuzda oluşturduğunuz Memoji’leri mesajlaşma sırasında, emoji klavyesinden çıkartma olarak gönderebileceksiniz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X, Ekim ayının sonunda satışa sunuluyor!
Huawei Mate X, ekim ayının sonuna doğru resmen satışına başlanacak. Firmanın cihazı bu kadar erteleme sebeplerinden biri Samsung’un telefonun piyasada tutulmamış olmasıydı.
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Çinli Devin inovatif cihazını ilk olarak MWC 2019 teknoloji fuarında görmüştük. Fakat, gösterilen cihaz, henüz piyasaya sürülmek için hazır değildi.
Daha çok prototip olarak nitelendirdiğimiz akıllı telefon Samsung’un Fold serisiyle rekabet etmek için çıkarılmış deneysel bir versiyon olmasına rağmen oldukça ilgi toplamıştı.
Aslında cihazın Mayıs ayında duyurulması bekleniyordu. Fakat Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisiyle birlikte, sürekli ertelemeler yaşandı.
Huawei’nin Ceo’su Richard Yu, katlanabilir cihazın bu ay çıkacağına dair söylemlerde bulunmuştu. Bu iddialar boş çıkmadı ve gelen raporlara göre telefonun kararlı sürüme ulaşmış ve üretim bandına geçmiş vaziyette.
Huawei Mate X gibi katlanabilir cihazlar oldukça zor üretiliyor!
Sina Teknoloji Şirketi, katlanabilir akıllı cihazların üretiminin çok zor olduğunu ama bu devrimsel ürünün önünü keseceği anlamına gelmeyeceğini belirtti.
Cihaz yayınlanmadan önce iki kez ertelenmişti. Birinci gecikme tasarımsal olarak eksik ve dayanıklılık bakımından zayıf bir cihazı firmanın piyasaya sürmek istememesinden kaynaklanıyordu.
İkinci hamle ise, firmanın kullanıcı arayüzünü optimize etmesi için verilmiş bir gecikme olarak ifade edildi. Katlanabilir cihazlarda, temel uygulamaları uyumlu hale getirmek belli ki süre alan bir süreç.
Firma, Samsung’un rezalet durumuna düşmemek için birçok kez önlemler aldı. Umarım, Huawei’den piyasadaki cihazları kadar kusursuz katlanabilir teknolojiler görebiliriz.
Huawei Mate X, 2250 dolarlık fiyat etiketiyle duyurulmuştu. Fakat geçtiğimiz yıldan beri cihaz birçok kez güncellenmesi gerekti. Kirin 980 olan işlemci 990’a yükseltildi. Bu gibi handikaplar esas alındığı zaman aynı fiyat bandından çıkıp çıkmayacağını net olarak göremiyoruz.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30, 5G bağlantı desteği ve çentikli tasarımla geliyor!
Redmi K30, dünyada yavaş yavaş yaygınlaşan 5G desteği ve Samsung’un üst düzey cihazlarında görmeye alıştığımız çentikli tasarımla Çin’de yapılan lansmanla birlikte tanıtıldı.
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Redmi K20 ve Mi9T yaşadığınız yere bağlı olarak isimlendirmenin değiştiği, hemen hemen aynı cihazlar olarak piyasaya sürülmüşlerdi. Çıkışı itibariyle en popüler cihazlar arasında yerini alan bir akıllı telefon haline gelmişti.
Bugün, Redmi K ailesinin yeni bir üyesi Çin’deki lansman dahilinde tanıtılmış oldu. Şu sıralar, firmanın 5G destekli yeni bir cihaz üzerinde çalıştıklarına dair haberler duymaya başlamıştık.
Xiaomi’nin, daha uygun modeller çıkartmayı hedef aldığı Redmi alt markası, bugünkü Redmi 8 lansmanında, 5G telefonlarına yönelik kısa bakış videosu gösterdiler.
Yeni bağlantı desteklerinin yer aldığı telefonda, ek olarak Samsung vari bir çentiğin kullanıldığını görüyoruz. Weibing’in Weibo hesabından yayınladığı videoda açıkça Samsung Galaxy S10+’a benzer bir dizayn tercih edilmiş. Yani cihazın sol üst tarafında iki kameranın yer aldığı bir çentik cihazın tasarımının genel hatlarını oluşturacak.
Çift bant 5G destekleyen, Redmi modeli!
K30’un çift bant yeni nesil 5G desteğine sahip olarak gelecek. Bu demek oluyor ki şebekeye bağımlı mod ve bağımsız mod olmak üzere ağa iki farklı şekilde cihaz bağlanabilecek. Firma, var olan LTE şebekeleriyle olan iletişimi olabildiğince kararlı hale getirmeyi hedeflemiş.
5G’nin yeni yaygınlaştığı bölgelerde daha iyi bağlantı seçeneklerini, daha düşük fiyatlara almanıza da olanak sağlayacak bu teknoloji, fiyat politikalarına baktığımızda, yer aldığı klasman itibariyle bütçe dostu bir 5G cihazı görmemizi mümkün kılabilir.
Gelen bazı bilgiler, Snapdragon 7250 yonga setine sahip, çift kanal destekli 5G’ye sahip cihazın yakında tanıtılacağı yönelik duyumları içeriyor. Dünyada daha yeni yeni yaygınlaşan bu teknolojinin şimdiden erişebilir olmasını herkesin isteyeceğini düşünüyorum.
Akıllı Telefonlar
Honor 20 Lite, özel tasarımıyla yarın piyasaya çıkıyor!
Honor 20 Lite, göz kamaştıran geçişli kasa tasarımıyla yarın duyurulması bekleniyor. Orta-üst segmentte konumlandırılması beklenen telefonun donanım özellikleri de oldukça iyi seçilmiş.
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Honor Marka Direktörü George Zhao’nun sözü üzerine netleşen cihazın yarın Çin’deki lansmanla birlikte duyurulacağı konuşuluyor. Telefon Çin’in patent servisi TENAA tarafından da daha önce paylaşılmıştı.
Honor markasının ürün direktörü, Weibo’daki resmi hesabından, cihazın renkli tasarımdan birtakım görseller paylaştı. 15 Ekim tarihi itibariyle de tanıtılacağını ekledi.
TENAA’da LRA-AL00 kod adıyla listenen cihazda, 2.2 GHz işlemci ve Kirin 810 yonga setiyle muhtemelen satışa çıkması ön görülüyor. 4/6/8 GB seçilebilir RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar arttırılabilir depolama birimiyle telefon donatılmış.
Cihazın ekran tarafına gelirsek eğer, 6.3 inç OLED LCD panelle karşılaşıyoruz. Bu panelde 2400x1080p, Full HD+ çözünürlük yer alıyor. Ve tabiki, bu çözünürlüğe yakışır ve artık alışılagelmiş bir çözüm olan 19:9 ekran-gövde oranı cihazda konumlandırılmış.
Kamera bölümünde, 48MP çözünürlükteki ana kameraya, 8MP geniş açı ve 2MP derinlik sensörünün yer aldığı iki kamera eşlik ediyor. Ön taraftaysa 16MP öz çekim kamerası mevcut.
Cihaz, marketteki orta-seviye kullanıcıları hedeflediği için Honor 20 Lite’in özellik tablosu önem arz ediyor. Xiaoyun Zhang, telefonun arkadan görünüşün gösteren çeşitli çizimler yayınladı.
Honor 20 Lite, geçişli kasa tasarımıyla fark yaratacak!
Sunulan görselde, diyognal geçişli, yeşil-turuncu-şeftali mix ve soğuk tonlarda, deniz-mor-menekşe çözümlü iki tasarım görebiliyoruz. Tasarımsal çizgisinin oldukça ilginç ve yenilikçi olduğunu söyleyebiliriz.
Telefonun Android Pie tabanlı Magic UI 2.0 işletim sistemiyle tanıtılması bekleniyor. Cihazda yer alacak bataryanın en az 3900mAh olacağını tahmin ediyoruz.
Fiyat konumlandırma itibariyle, akıllı telefonun şu an piyasada olan cihazlar içerisinde Honor 20i ile Honor 20S arasında belirlenmesi olası gözüküyor. Yani, 250 dolar civarına, akıllı telefon sektörüne giriş yapacak.
Türkiye’deki fiyat politikaları ve vergi sistemi bu cihaza birebir dolar-kur çevirisiyle erişmemize olanak sağlamıyor. Ama, yerel piyasalarda, 2000TL altında yer alırsa baya bir ilgi toplayacağı kesin.