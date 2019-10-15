iPhone kullanıcılarına yeni WhatsApp güncellemesi geldi

Huawei Mate X, ekim ayının sonuna doğru resmen satışına başlanacak. Firmanın cihazı bu kadar erteleme sebeplerinden biri Samsung’un telefonun piyasada tutulmamış olmasıydı.

İlginizi çekebilir: Redmi K30, 5G bağlantı desteği ve çentikli tasarımla geliyor!

Çinli Devin inovatif cihazını ilk olarak MWC 2019 teknoloji fuarında görmüştük. Fakat, gösterilen cihaz, henüz piyasaya sürülmek için hazır değildi.

Daha çok prototip olarak nitelendirdiğimiz akıllı telefon Samsung’un Fold serisiyle rekabet etmek için çıkarılmış deneysel bir versiyon olmasına rağmen oldukça ilgi toplamıştı.

Aslında cihazın Mayıs ayında duyurulması bekleniyordu. Fakat Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisiyle birlikte, sürekli ertelemeler yaşandı.

Huawei’nin Ceo’su Richard Yu, katlanabilir cihazın bu ay çıkacağına dair söylemlerde bulunmuştu. Bu iddialar boş çıkmadı ve gelen raporlara göre telefonun kararlı sürüme ulaşmış ve üretim bandına geçmiş vaziyette.

Huawei Mate X gibi katlanabilir cihazlar oldukça zor üretiliyor!

Sina Teknoloji Şirketi, katlanabilir akıllı cihazların üretiminin çok zor olduğunu ama bu devrimsel ürünün önünü keseceği anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Cihaz yayınlanmadan önce iki kez ertelenmişti. Birinci gecikme tasarımsal olarak eksik ve dayanıklılık bakımından zayıf bir cihazı firmanın piyasaya sürmek istememesinden kaynaklanıyordu.

İkinci hamle ise, firmanın kullanıcı arayüzünü optimize etmesi için verilmiş bir gecikme olarak ifade edildi. Katlanabilir cihazlarda, temel uygulamaları uyumlu hale getirmek belli ki süre alan bir süreç.

Firma, Samsung’un rezalet durumuna düşmemek için birçok kez önlemler aldı. Umarım, Huawei’den piyasadaki cihazları kadar kusursuz katlanabilir teknolojiler görebiliriz.

Huawei Mate X, 2250 dolarlık fiyat etiketiyle duyurulmuştu. Fakat geçtiğimiz yıldan beri cihaz birçok kez güncellenmesi gerekti. Kirin 980 olan işlemci 990’a yükseltildi. Bu gibi handikaplar esas alındığı zaman aynı fiyat bandından çıkıp çıkmayacağını net olarak göremiyoruz.