Facebook, video reklam izlenmelerini şişirdiği için ceza ödeyecek

Facebook şirketinin, parayla sattığı reklamların görüntülenme sayılarını şişirdiği ortaya çıktı. ABD’deki birçok reklam ajansı, video izleme sürelerindeki rakamları şişirmesi nedeniyle Facebook’a dava açtı.

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Facebook izlenme sayılarını, raporda gözüktüğü gibi %60 ila %80 arasında değil, %150’den %900’e kadar arttırdığı belirtiliyor. İzlenme sayılarının artması ile birlikte daha fazla reklam alma şansına sahip olan Facebook’un bu sayede haksız kazanç sağladığının altı çiziliyor.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre Facebook, iddialar karşısında 40 milyon dolar ceza ödeyebilir. Facebook’un açıkladığı basın raporlarında sorunun farkında olduğu halde eyleme geçmediği, dolayısı ile reklam şirketlerinin zarara uğradığı iddia ediliyor.

Dava kapsamında haksız rekabet yasasını ihlal etme, sözleşmeyi ihlal etme ve dolandırıcılık yapma iddiasıyla karşı karşıya kalan Facebook, reklam verenlerin öne sürdüğü zarara itiraz ederek, reklam zamanı satın almaya karar vermede gerçekten bu ölçümlemelere güvenip güvenmediklerini sordu.

Sosyal medya devinin sus payı olarak reklam verenler için 40 milyon dolar bir bütçe ayırmış. Bu bütçenin 12 milyon doları reklam verenlere gönderilecekken, yüzde 30’u ise davacıların avukatları için ayrılmış.

Davacılar, kandırıldıklarını belirterek sosyal medya devinden 100 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında tazminat istiyor. Ancak ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Jeffrey White bu davanın belirsizliğinin yanı sıra talep edilen bu tazminatın çok yüksek olduğunu belirtiyor.