Genel
Facebook, video reklam izlenmelerini şişirdiği için ceza ödeyecek
Facebook şirketinin, parayla sattığı reklamların görüntülenme sayılarını şişirdiği ortaya çıktı. ABD’deki birçok reklam ajansı, video izleme sürelerindeki rakamları şişirmesi nedeniyle Facebook’a dava açtı.
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Facebook izlenme sayılarını, raporda gözüktüğü gibi %60 ila %80 arasında değil, %150’den %900’e kadar arttırdığı belirtiliyor. İzlenme sayılarının artması ile birlikte daha fazla reklam alma şansına sahip olan Facebook’un bu sayede haksız kazanç sağladığının altı çiziliyor.
Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre Facebook, iddialar karşısında 40 milyon dolar ceza ödeyebilir. Facebook’un açıkladığı basın raporlarında sorunun farkında olduğu halde eyleme geçmediği, dolayısı ile reklam şirketlerinin zarara uğradığı iddia ediliyor.
Dava kapsamında haksız rekabet yasasını ihlal etme, sözleşmeyi ihlal etme ve dolandırıcılık yapma iddiasıyla karşı karşıya kalan Facebook, reklam verenlerin öne sürdüğü zarara itiraz ederek, reklam zamanı satın almaya karar vermede gerçekten bu ölçümlemelere güvenip güvenmediklerini sordu.
Sosyal medya devinin sus payı olarak reklam verenler için 40 milyon dolar bir bütçe ayırmış. Bu bütçenin 12 milyon doları reklam verenlere gönderilecekken, yüzde 30’u ise davacıların avukatları için ayrılmış.
Davacılar, kandırıldıklarını belirterek sosyal medya devinden 100 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında tazminat istiyor. Ancak ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Jeffrey White bu davanın belirsizliğinin yanı sıra talep edilen bu tazminatın çok yüksek olduğunu belirtiyor.
Genel
Uzayda inek hücresinden 3 boyutlu yazıcıyla biftek üretildi
Uzayda ilk kez 3 boyutlu yazıcıyla biftek üretildi. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronot ve kozmonotlar için inek hücrelerinin üç boyutlu yazıcıyla çoğaltılması yoluyla biftek üretildi. Deney tüpü içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen et hücreleri, Rus kozmonotlar tarafından yazıcıdan çıkarılarak biftek haline getirildi.
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Uzmanlar, İsrailli bir şirketin geliştirdiği teknolojinin denendiği bu projede, dünyanın her yerinde et üretimi yapılabileceğini kanıtladığını söylüyor. Bu yöntemin özellikle tarıma elverişli olmayan bölgelerde et üretimi için bir çözüm olabileceği belirtiliyor.
Aralık 2018‘den bu yana laboratuvar ortamında et üreten Aleph Farms adlı şirketin ineklerden aldığı hücreler, etin besin değerini artıran bir suyla birlikte bir deney tüpüne konularak 25 Eylül’de Soyuz MS-15 uzay aracıyla Kazakistan‘dan, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi. 400 kilometrelik yolculuktan sonra istasyona ulaşan hücreler, Rus kozmonotlar tarafından, 3D Bioprinting Solutions adlı Rus şirketinin ürettiği manyetik yazıcıyla kas dokusuna (et) dönüştürüldü.
Rus kozmonotların uzayda denemediği et, 3 Ekim’de Dünya’ya gönderildi. Eti deneyenler, ortaya çıkan ürünün hoş bir tadı olduğunu, geleneksel biftekle aynı tat ve kıvama sahip olduğunu söylüyor.
3D Bioprinting Solutions’un proje müdürlerinden Grigoriy Şalunov, Business Insider dergisine “Bu deney konseptimizin geçerliliğini güçlü bir şekilde kanıtlıyor” dedi.
Şalunov, gelecekte uzayın derinliklerinde yapılacak yolculuklar ve Ay ile Mars’taki ilk kolonilere protein kaynağı sağlamayı umduklarını söyledi. Ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 2015’te yapay ortamda marul üretilmişti.
Genel
Apple Çin’i kızdıran mobil uygulamayı kaldırdı!
Apple, Hong Kong’da protestocuların polislerin konumlarını güncel olarak takip edebilmelerini sağladığı için Çin’in tepki gösterdiği mobil uygulamayı sisteminden kaldırdı.
Amerikalı şirket, Hong Kong’da polislerin konumlarını güncel olarak görüntüleyen uygulama “HKmap.live”ı mobil satış mağazası “Apple Store”dan kaldırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “HKmap.live”‘ın, “polisleri hedef almayı ve onlara pusu kurmayı kolaylaştırdığı”. Ayrıca “kamu güvenliğini tehdit ettiği” için mobil satış mağazasından çıkarıldığı belirtildi.
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Çin’in resmi yayın organı People’s Daily gazetesi, Hong Kong’da polislerin konumlarını güncel olarak gösteren mobil uygulaması “HKmap.live” sebebiyle Apple’ı eleştirerek, şirketin Çinli müşterileri nezdinde itibar kaybına uğrayabileceği uyarısı yapmıştı.Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Protestocular, uygulama sayesinde polislerin konumlarına ve biber gazı kullanılan yerlere güncel olarak ulaşabiliyordu.
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Apple, Çin’de bir numara olmayı hedefliyor
Apple CEO’su Tim Cook daha önce Çin hakkında açıklamada bulunmuştu. Tim Cook, Apple’ın ABD’den sonraki en büyük ikinci pazarı Çin’in eninde sonunda bir numara olacağını belirtmişti.
Çin de son olarak, devlet televizyonu CCTV, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey’in, Hong Kong Özel İdare Bölgesi’ndeki hükumet karşıtı protestolara destek veren paylaşımının ardından, NBA takımlarının Çin’de oynayacağı hazırlık maçlarını yayınlamama kararı almıştı.
Apple
Apple Watch’a uyku takibi desteği gelebilir!
Apple Watch, piyasadaki en iyi fitness takibi yapan uygulamalardan biri olarak biliniyor. Fakat senelerdir, cihazlarına dahil etmekten çekindiği bir özellik var.
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Apple Watch, akıllı saat piyasasında en çok satan cihazlardan biri olarak bilinir. Apple Watch, spor yapan akıllı cihaz tutkunları için biçilmiş kaptan. Aynı zamanda, güvenlik özellikleri ve iletişim yetenekleri övülmeye değer diyebiliriz.
Üçüncü parti uygulamaların hali hazırda uyku takibi desteği verdiği cihazda, senelerdir resmi olarak bir destek bulunmuyor. Apple’ın minimalist çizgisini ve ihtiyaç algısına güvenerek bunu yaptığını düşünüyoruz.
Ne kadar, başka uygulamalar tarafından bir destek sunuluyor olsa da bu uygulamalar çokta yetenekli olamıyorlar. Yazılım içerisinden uyku öncesi özelliği aktif hale getirmeniz gerekiyor. Maalesef ki piyasadaki çoğu saatte uzun senelerdir yer etmiş “otomatik uyku takibi” özelliği kullanılıyor.
Apple Watch App Store’unda geçtiğimiz günlerde bir detay fark edildi. Alarm uygulamasında görüntülenen detayda, henüz varolmayan Uyku uygulamasıyla ilgili küçük bir yazı görsele dahil edilmiş.
Aşağıda gördüğünüz ekran görüntüsü, Apple’ın durumu fark edip fotoğrafı kaldırmadan önce çekildi.
Ekran görüntüsündeki metinde, “Yatma zamanınızı ayarlayın ve Uyku uygulamasıyla kalkın” ifadeleri açıkça seçilebiliyor. Muhtemelen, henüz hakkında çok az şey bildiğimiz uygulama, sizin istekleriniz doğrultusunda uyku döngünüzü ayarlayabilecek. Çeşitli veriler toplayarak, uyku analizinizin ölçülmesi sağlanacak.
Kuvvetle muhtemel, uyku desteğinin tüm yeteneklerini Apple Watch‘ın son iki jenerasyonunda göreceğiz. Yeni özelliğin, güçlü donanıma sahip akıllı saatte nasıl bir batarya performansı göstereceğini merak ediyoruz. Özellikle, kullanıcıların çok uzun süreler şarjı gitmeyen cihazlarını yatmadan önce şarja takmaya alışkın olduklarını düşünürsek.
Apple, sızdırılan yeni özelliği beşinci nesil watch duyurulmadan önce de ortaya çıkartmıştı. Fakat uyku takibiyle ilgili dile getirilen resmi bir yazı hala ortada yok.