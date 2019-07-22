iPhone gelecek yıl 120Hz ekranla gelebilir!

iPhone modelleri gelecek yıl 120Hz tazeleme hızındaki ekranlarla gelebilir. Amerikalı teknoloji devi Apple bu özelliği bazı ürünlerinde sunmaya başlamıştı.

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iPhone ekranı tahminleri

İsabetli sızıntı haberleriyle tanınan Ice Universe, Twitter hesabından gelecek yıl piyasaya çıkacak iPhone modellerinin 120Hz yenileme hızına sahip ekranlara sahip olabileceğini açıkladı. Bu yeni akıllı telefonların ekran tazeleme hızının 60Hz ve 120Hz olarak değiştirilebileceği de iddia ediliyor.

Son yıllarda özellikle oyun odaklı akıllı telefonlar arasında yaşandığına tanık olduğumuz ekran tazeleme hızı yarışına Apple‘ın yanı sıra Güney Koreli üreticiler Samsung ve LG‘nin de katılması bekleniyor. Aslında Apple bu özelliğe ProMotion Screen adı altında son yıllarda çıkardığı iPad Pro modellerinde yer veriyordu. Özellik, güç tasarrufu sağlamak için cihazın kullanımına bağlı olarak ekran yenileme hızını otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyordu.