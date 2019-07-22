ASUS ROG Phone II resmen tanıtıldı!

ASUS ROG Phone II modeli resmen tanıtıldı ve özellikleri duyuruldu. Cihaz Snapdragon 855 Plus işlemcisinin kullanıldığı ilk akıllı telefon.

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ASUS ROG Phone II özellikleri

Telefon; 6.59 inç boyutunda, Full HD+ çözünürlüğünde OLED bir ekranla geliyor. 120 Hz görüntü tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyeti hızına sahip olan ROG Phone II, 10-bit HDR standardını da destekliyor. Cihaz ekran tarafındaki iddiasını gecikme süresi konusunda da gösteriyor. Telefon 49 ms (milisaniye) gecikme süresiyle akıllı telefonlar arasında zirveye yerleşiyor. Ekran altından parmak izi okuma teknolojisi de sunan cihazın ön kamerası ise 24 MP (f/2.2) çözünürlüğünde.

Telefonun RGB ışıklara yer verilen arka tarafında ise ikili arka kamera kurulumuna (48 MP ana kamera (f/1.8), 13 MP geniş açılı kamera (f/2.4)) yer verilmiş. ASUS ROG Phone II, gücünü Qualcomm‘un henüz geçtiğimiz hafta tanıttığı 7 nm teknolojisiyle üretilen sekiz çekirdekli, yeni nesil üst seviye işlemcisi Snapdragon 855 Plus‘tan alıyor. Harici hafıza kartı desteği sunmayan 12 GB RAM‘li telefon, 256/512 GB olmak üzere iki farklı dahili hafıza seçeneğiyle satışa sunulacak.

Cihaz Android 9 Pie işletim sistemi üzerine kurulu ROG UI arayüzüyle kutusundan çıkacak. ROG Phone II ayrıca 30W (Quick Charge 4.0) hızlı şarj destekli 6,000 mAh‘lık devasa bir bataryaya sahip. USB-C portu ve 3.5 mm kulaklık jakına sahip olan telefon, Bluetooth 5.0 standardının yanı sıra 24-bit/192 kHz ses çıkışı desteği de sunuyor.