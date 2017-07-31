iPhone 8’in Kablosuz Şarj Özelliği Hakkında Yeni Bilgi Geldi

Apple’ın yeni telefonu iPhone 8 için kablosuz şarj özelliği kesinleşti.

Apple‘ın 10. nesil telefonu olan ve yakın zamanda duyurulacak ancak üretim sıkıntısından dolayı ilk partisi kısıtlı sayıda gelmesi beklenen iPhone 8 hakkında kablosuz şarj modülü ile ilgili yeni bilgiler geldi.

10. yıl şerefine bizlere yepyeni bir iPhone sunma çabasında olan Apple tasarımla birlikte donanım kısmında da yeniliklere gidiyor. Bu yeniliklerden bir tanesi de kablosuz şarj özelliği ve bu modülün görüntüleri internete sızdı.

Cihazın şarj bobini arka kısmına baktığımızda ise daha detaylı bilgilere erişiliyor. Buna göre iPhone 8’in kablosuz şarj için beklenen voltaj aralığı 5-12 volt olacak. Giriş akımı ise 0.6A ila 2A arasında çıkış gücü ise 5W ila 10 W arasında olacak ve cihaz Qi standardını kullanacak.