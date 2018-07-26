iPhone 8 Plus ABD için en çok satılan telefon oldu

2017 Kasım ayında satışa sunulan iPhone 8 Plus ile alakalı satış raporları açıklandı. iPhone 8 Plus yeni gelen kablosuz şarj, portre modu gibi özelliklerle yeni cihaz arayışında olan kişiler için ve Apple hayranları için dikkat çekmeyi başarmıştı.

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ABD’li araştırma şirketi CIRP, geçtiğimiz aylarda iPad ve iPhone satın alan kullanıcılara yönelik bir araştırma raporu yayınladı. Rapora göre Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Amerika’da satılan iPhone cihazların %54’ü 2017’de satışa sunulan cihazlar. 2017 model cihazlar içinde de bakılacak olursa da iPhone 8 Plus %24 payla geçtiğimiz çeyrek için Amerika’da en çok satılan Apple modeli oldu. Bu cihazı %17 oranla iPhone X ve %13 ile iPhone 8 izledi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde güncel modeller olan iPhone 7 serisi ise %80 oranlara sahipti. Bu da yeni cihazların satışlarının oransal olarak geçtiğimiz senenin yeni cihazlarına göre düştüğünü gösteriyor. Rapora göre iPhone 6s, 6s Plus ve SE birlikte %20’lik bir satış oranına sahip.

31 Temmuz tarihinde Apple, bir sonraki mali çeyrek raporunu yayınlayacak. Bununla birlikte geçtiğimiz çeyrek kaç adet Apple cihaz sattığını da öğrenmiş olacağız.

Siz bu satış verileri hakkında ne düşünüyorsunuz?