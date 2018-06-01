2018 6.1 inç iPhone beklenenden farklı renklerle gelebilir!

2018 6.1 inç iPhone modelinin birçok farklı renkte gelebileceği ilk kez geçtiğimiz ay bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo tarafından bildirilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Mac Otakara isimli Japonya temelli bir web sitesi bu bilgiyi doğruladı. LCD ekranlı iPhone’un birçok yeni renkle geleceğini ancak bunların hangi renkler olacağının bilinmediğini belirtti.

İlginizi çekebilir: 2018 yılı iPhone modellerinin tamamında Touch ID olmayacak

Esasında Kuo cihazın altın sarısı, gri, beyaz, mavi, kırmızı ve turuncu renklerinin olacağını söylemişti. Ancak bugün Mac Otakara’dan gelen bilgiler 6.1 inç iPhone’un geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X’un kılıflarının renklerine benzer renklerde gelebileceği yönünde. Buna göre de akıllı telefonun beyaz, siyah, flaş sarı, parlak turuncu, elektrik mavisi, boz kahverengi ya da altın sarısı renk seçenekleri olacağı tahmin edilmiş.

Bu noktada ilginç olan ise Kuo cihazın kırmızı renkte de geleceğini söylemiş olmasına rağmen Mac Otakara’nın kırmızı renginden hiç bahsetmemiş olması. Bu da akıllara Apple’ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı gibi kırmızı rengini cihaz tanıtıldıktan bir süre sonra piyasaya sürebileceği fikrini getiriyor.

Mac Otakara’nın tahminleri:

Beyaz

Siyah

Flaş sarı

Parlak turuncu

Elektrik mavisi

Boz kahverengi

Minc-Chi Kuo’nun tahminleri:

Altın sarısı

Gri

Beyaz

Mavş

Kırmızı

Turuncu

Renkler ne olursa olsun, 2018 6.1 inç iPhone modeli Apple’ın iPhone 5c’den beri tanıtacaği ilk çok sayıda renk seçeneğine sahip cihaz olacak. LCD panelli yeni 6.1 inç modelin de aynı iPhone 5c gibi düşük bütçeli kullanıcılar için tasarlanmış olması bu durumu oldukça mantıklı kılıyor.

Apple’ın bu yıl tanıtmayı planladığı amiral gemisi iPhone X modelinin de altın sarısı renginde geleceği gelen bilgiler arasında. Geçen yıl sızdırılan prototip görüntüleri sayesinde iPhone X’un da altın sarısı renginde geleceğinin planladığını görmüştük ancak cihaz bu renkte hiç satışa sunulmadı.