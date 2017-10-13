iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Apple’ın 20 Ekim’de satışa sunacağı yeni iPhone modellerinin Türkiye satış fiyatı Türk Telekom kanadında açıklandı.

Apple’ın iPhone 7 modellerine göre çok da büyük yenilik sunmamasıuna ve özellikle X modelinin dikkat çektiği yeni telefonları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, bugün itibariyle Turkcell ve Türk Telekom kanadında ön satışa çıktı. 20 Ekim’de Apple Store dahil olmak üzere genel satışa çıkacak olan cihazların fiyatları da nihayet ortaya çıkmış oldu.

Turkcell’de ortaya çıkan fiyatlara göre 64GB modeller için geçerli fiyatlar şöyle;

iPhone 8 64GB modeli 4.149TL, iPhone 8 Plus 64GB modeli ise 4.699TL oldu. Böylece direkt olarak rakibi diyebileceğimiz Samsung Galaxy S8 modelleri ile yakın fiyatta olan iPhone modelleri için Galaxy S8’in 3.999TL, S8+’ın ise 4.499TL olduğunu da hatırlatalım.

Bunun yanı sıra 256GB model fiyatları ise iPhone 8 için 4.959TL, iPhone 8 Plus için 5.499TL olarak ayarlanmış.

Buradan hareketle 6.000TL bandında beklediğimiz iPhone X modelinin bu fiyatın altında, 5.500TL civarı olabileceğini tahmin edebiliriz. Bakalım 4.000TL üzeri fiyatlara çıkan Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8’in ardından iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın ilgisi nasıl olacak göreceğiz.