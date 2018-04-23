iPhone 5S, iOS 12 alabilir!

Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız iOS 11 güncellemesini iPhone 5 modeli almamış, iPhone 5S ve üzeri cihazlara bu güncelleme sunulmuştu. Buradan yola çıkarak bu yıl iOS 12 güncellemesini iPhone 5S‘in almamasını beklemek mantıklı olacaktır ancak ortaya çıkan bir ekran görüntüsü yeni sürümü iPhone 5S‘in de alacağını gösteriyor!

İlginizi çekebilir: En çok kullandığımız uygulamalar

WebKit testine göre iPhone 5S, iOS 12’yi alacak

Safari‘de kullanılan tarayıcı motoru WebKit‘in ortaya çıkan bir ekran görüntüsünde, “iOS 12 kullanan iPhone 5S” ibaresi yer alıyor. Bu da, bir ihtimal önümüzdeki aylarda tanıtılacak işletim sistemini iPhone 5S‘in de alabileceğini gösteriyor. Tabii ki bunun şimdilik yeni güncelleme hakkında kesin bir yargı belirtmediğini de söylemek gerek.

Apple’ın yeni işletim sistemi, her zaman olduğu gibi WWDC konferasında resmi olarak duyurulacak. WWDC 2018, 4 Haziran ile 8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hem yeni işletim sisteminin detaylarını hem de hangi modellerin yeni güncellemeye kavuşacağını bu konferansta kesin olarak öğrenebileceğiz.