AMD tarafında suların durulmadığını ve yeni canavarın kapıda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Uzun süredir teknoloji forumlarını meşgul eden Ryzen 9 9950X3D2, devasa önbelleğiyle oyun dünyasını sarsmaya hazırlanıyor. Peki, sızıntıların odak noktası olan Ryzen 9 9950X3D2 hakkında neler biliyoruz?

Ryzen 9 9950X3D2 cephesinde neler oluyor

CES 2026 kapsamında düzenlenen basın toplantısında AMD kanadı sessizliğini nihayet bozdu diyebiliriz. Etkinlikte yeni işlemci hakkında gelen soruları yanıtlayan Rahul Tikoo, heyecan verici bir açıklamada bulundu ve işlemcinin ismini bizzat telaffuz etti.





Rahul Tikoo, kendisine yöneltilen soruya karşılık olarak aynen şu ifadeleri kullandı: “9950X3D2? Yes. I wish I could announce future products today, but I can’t, so no comments on that yet.”

Bu sözler, aslında henüz tanıtımı yapılmamış olan Ryzen 9 9950X3D2 işlemcisinin geliştirme aşamasında olduğunun en net kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin şimdilik gizli tuttuğu bu kozu, yakın zamanda masaya süreceğini tahmin ediyoruz.

192 MB önbellek ile sınırları zorlayacak

Teknik sızıntılara baktığımızda bu işlemcinin tarihe geçebilecek bir özelliği olduğunu görüyoruz. İddialara göre Ryzen 9 9950X3D2, her iki çipletinde de 3D V-Cache teknolojisine sahip olan ilk işlemci olacak.

Bu mimari yapı sayesinde işlemcinin toplam L3 önbelleği tam 192 MB seviyesine ulaşıyor. Bir önceki nesil olan ve tek bir çipletinde bu teknolojiyi barındıran 9950X3D modelinin 128 MB değerini düşündüğümüzde, bu farkın performansına ciddi yansıyacağını söyleyelim.

İşlemcinin 16 çekirdek ve 32 iş parçacıklı yapısını koruduğu, ancak ısıl tasarım gücünün (TDP) 170W seviyesinden 200W seviyesine çıktığı konuşuluyor. Maksimum boost hızının ise yine 5.6 GHz civarında seyretmesi bekleniyor diyebiliriz.

Alienware ve Sytronix sızıntıları doğrular nitelikte

Sadece ana üretici değil, sistem entegratörleri de bu çipin varlığını dolaylı yoldan sızdırmaya devam ediyor. Alienware Çin’in paylaştığı bir videoda, Area 51 masaüstü bilgisayarlarında Ryzen 9 9950X3D2 kullanılacağı ibaresi açıkça görüldü.

Bu gelişme, işlemcinin aslında lansmana hazır olduğunu ancak son dakikada sunumdan çıkarılmış olabileceğini akıllara getiriyor. Benzer bir durum İngiltere merkezli sistem üreticisi Sytronix için de geçerli oldu diyebiliriz.

Şirketin web sitesindeki iş istasyonu sayfasında “NexStation” isimli sistemde Ryzen 9 9950X3D2 işlemcisinin adı geçti. Burada kullanılan “X3D2 mimarisi” ifadesi, önbellek yönetiminin geliştirildiğini ve işlemcinin daha serin çalışacağını iddia ediyor.

Tüm bu bilgiler ışığında, performans çıtasının bir üst noktaya taşınacağını görebiliyoruz. Yeni mimarinin özellikle simülasyon ve yüksek veri işleme gerektiren iş yüklerinde fark yaratacağını söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

