Teknoloji dünyasında 2020 yılında piyasaya sürülen iPhone 12, dört yıl sonra bile dikkat çekmeye devam ediyor.

Şık tasarımı, güçlü donanımı ve Apple ekosistemine erişim sağlayan özellikleriyle bu model, hala geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Ancak, 2024 yılı itibarıyla iPhone 12 gerçekten bir yatırım mı yoksa artık modası geçmiş bir seçenek mi? Gelin detaylı bir şekilde inceleyelim.

iPhone 12’nin Öne Çıkan Özellikleri

iPhone 12’nin öne çıkan özellikleri olarak, 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED ekranı ilk olarak göze çarpıyor. 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunan bu ekran, canlı renkler ve keskin detaylarla mükemmel bir görsel deneyim sağlıyor.

A14 Bionic işlemcisi, cihazın performansını zirveye taşıyarak uygulamalar ve oyunlarda akıcı bir kullanım sunuyor. 4 GB RAM ve 64 GB, 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleriyle kullanıcı ihtiyaçlarına göre esneklik sağlanıyor.

Kameralar konusunda da iPhone 12 oldukça iddialı. Arka tarafta, 12 MP geniş açılı ve 12 MP ultra geniş açılı çift kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameralar, 4K video çekimi ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar için tasarlanmış. 2815 mAh batarya kapasitesi, gün boyu kullanım için yeterli olsa da yoğun kullanıcılar için ekstra bir güç bankası gerekebilir.

iPhone 12 fiyatı ise 2024 itibarıyla 64 GB modeli için 27.999 TL, 128 GB için 29.299 TL ve 256 GB versiyonu için 32.499 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, Apple’ın daha yeni modelleriyle kıyaslandığında oldukça makul görünüyor.

Yazılım güncellemeleri açısından da iPhone 12 avantajlı bir konumda. iOS 17 güncellemesini almış olan cihazın, iOS 18 ve hatta iOS 19 güncellemelerini alması bekleniyor. Bu, cihazın birkaç yıl daha güncel ve kullanışlı kalacağı anlamına geliyor.

Ancak, 2024 yılı itibarıyla aynı ekosistemde daha yeni ve güçlü seçenekler mevcut. Örneğin, iPhone 13, 37.000 TL civarında fiyatıyla daha güncel donanım sunuyor. Eğer bütçe biraz daha genişletilirse, 45.000 TL’lik iPhone 14 modeli, uzun vadede daha iyi bir yatırım olabilir. Bir diğer seçenek olarak da Samsung Galaxy s23, 28.000 TL civarında fiyatıyla iyi bir tercih olabilir

iPhone 12, özellikleri ve fiyatıyla 2024 yılında da cazip bir seçenek olabilir. Ancak, teknolojiye ayıracağınız bütçe ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda iPhone 13 veya iPhone 14 gibi daha yeni modelleri de değerlendirmek isteyebilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 2024’te hala iPhone 12 almak mantıklı mı? iPhone 13, iPhone 14 veya Galaxy s23 almak daha mantıklı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.