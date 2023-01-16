2023 yılına girmemiz ile birlikte sızıntılar, Apple’ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 çevresinde şekillenmeye başladı. Bugün ise Çin medyası, tedarik zincirinden gelen bilgilere dayanarak oluşturulan iPhone 15’in ana modeline dair ilk görselleri yayınladı. Görünüşe göre Dinamik Ada özelliği bu yıl sadece Pro serisine özel olmayacak.

Ortaya çıkan söylentiler Dinamik Ada özelliğinin iPhone 15’in ana modelide de olacağını gösteriyor. Apple bu yılda da tasarım tarafında büyük bir değişiklik yapmayacak gibi görünüyor. Özellikle ana seri sadece Dinamik Ada ile farkını koyacak. Arka bölümde kamera tarafı yine aynı olacak. Orta çerçeve hala alüminyum alaşımdan yapılacak ve arkada kamera modülleri çapraz olarak konumlandırılacak.

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Bu yılki ana seride yer alan ekran yenileme hızı 60 Hz değişmeden kalacak. ProMotion 120 Hz’lik yüksek yenileme hızı yine Pro sürümüne özel olacak. iPhone 15’in standart sürümü, iPhone 14 Pro’daki Apple A16 yonga setini kullanabilir. Pro serisinde ise Apple A17‘ye geçileceğini belirtelim.

Apple’ın 120 Hz yenileme hızını hala ana modele koymaması büyük tepki çekecek gibi görünüyor. Giriş seviyesi Android telefonlar bile 90 Hz tazeleme sunarken, 899 dolarlık iPhone 15’in 60 Hz ekran ile gelmesi kabul edilemez.

Apple ve Foxconn‘un konseptten nihai tasarıma geçiş anlamına gelen NPI aşamasına geçtiğini de belirtelim. iPhone 15’in test üretim aşaması yakında başlayacak. Eylül ayında tanıtılacak olan yeni seri yine o ay içerisinde satışa sunulacak. Türkiye fiyatları 40.000 TL‘den başlamasını beklediğimiz bu seri karşısında bakalım Samsung ne yapacak?