Teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerini tanıttığında her zaman dikkat çekici tanıtım videolarıyla gündeme gelir. Son iki yılda ise yeni bir tanıtım formatı olan Rehberli Tur videolarıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Şimdiyse Apple, iPhone 15’in tanıtımını yapmak için Meksika’nın başkenti Mexico City’de özel bir video çekerken yakalanmış olabilir!



Apple iPhone 15 Tanıtımı İçin Özel Bir Video Çekti!

İçerik üreticisi Cris Martínez’in ortaya çıkardığı bilgilere göre, Apple 4 Ağustos tarihinde Mexico City’deki Antara amiral mağazasının çevresini kapatarak özel bir video çekimi gerçekleştirdi. Bu olayın sadece Meksika için yapılan bir reklam olabileceği düşünülebilir, ancak aslında durum daha büyük bir anlam taşıyor gibi görünüyor.

Çünkü Cris Martínez, çekim sırasında tanıdık bir yüzle karşılaştığını belirtiyor. İlgili aktör, daha önceki iPhone tanıtım videolarında da yer almıştı. Bu aktör, Rehberli Tur videolarında yeni iPhone modellerinin özelliklerini anlatan ve uygulamalı olarak gösteren bir Apple çalışanını canlandırıyor. Videoların bazı sahneleri Apple Store’un içinde çekilirken, diğer sahneler şehir çevresinde geçiyor.

Bu aktör önceki yıllarda iPhone 13 ve iPhone 14 Rehberli Tur videolarında da yer almıştı. Geçen yıl iPhone 14 için New York’ta, önceki yıl ise iPhone 13 için Los Angeles’ta çekim yapılmıştı. Her iki videoda da aynı rotayı izleyerek yeni iPhone modellerinin özelliklerini tanıtmıştı.

Apple’ın iPhone 15 tanıtım videosunu Mexico City’de çekmesi ve bu tanıtım videosunda önceki yıllarda yer almış olan aynı aktörün görünmesi, şirketin bu tanıtımın öncekilere benzer bir şey sunacağına işaret ediyor gibi görünüyor. Bu durum, iPhone severlerin heyecanını daha da artırmış durumda. Tanıtım videosunun ne zaman yayınlanacağı ise merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 15’in tanıtılacağı Apple etkinliği için hazır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!