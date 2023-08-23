OnePlus cephesi, kısa bir süre önce tanıttığı Ace 2 Pro ile cihazın fiyat segmentinde rekor kıran bir satış başarısı elde ederek dikkatleri çekmişti. Şimdiyse şirket, bir sonraki amiral gemisi olan OnePlus 12 modeli üzerinde dur durak bilmeden çalışıyor. Şimdiyse cihazın bazı özellikleri sızdırıldı ve bu özellikler önceki modellere benzeyen güçlü bir cihaza işaret ediyor. OnePlus 12 en donanımlı amiral gemisi olmak istiyor!

OnePlus 12 Hakkında Yeni Sızıntılar Geldi! Özellikler ve Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Sızıntılar, Weibo’nun güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Bu sızıntılarda OnePlus 12’nin 16GB ve 24GB RAM seçenekleri sunabileceği belirtiliyor. Ayrıca, cihazın performansının Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından sağlanacağı bilgisi de sızıntılarda yer almış.

OnePlus cephesi Ace 2 Pro ile 24GB RAM alanına adım atmıştı. Görünen o ki, firmanın yeni amiral gemilerinde 24GB RAM’i çok sık göreceğiz. Samsung bile 12GB’a sıkışıp kalmışken OnePlus burada donanım konusundaki iddiasını konuşturacak gibi görünüyor.

Digital Chat Station’a göre, OnePlus 12 üçlü bir kamera sistemi ile gelecek. Bu kamera sistemi, 50MP Sony IMX9 serisi sensörle donatılmış ana kamerayı içerebilir. Bunun yanı sıra, 50MP ultra geniş açılı lens ve 64MP 3x yakınlaştırma periskop telefoto sensörünün de cihaza eşlik edebileceği belirtiliyor.

Cihazın içerisinde 5.400mAh pil bulunacak ve bu pil, 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özellikleri ile desteklenecek. Bu özellikler daha önceki söylentileri de doğruluyor gibi görünüyor. OnePlus burada 5.400 mAh ile oldukça yüksek kapasiteli bir kullanacak.

Ayrıca, OnePlus 12’nin tasarımının bir önceki amiral gemisi modeli ile benzer olduğu iddia ediliyor. Ancak sızdırılan görseller, cihazın selfie kamerasının 6.7 inçlik 2K ekranın ortasına kaydırılabileceğini gösteriyor. Ancak OnePlus’ın burada sol köşeye konumlandırılmış ikonik tasarımdan vazgeçmemesini umuyoruz. Zira her bazı telefonları ancak bu şekilde birbirlerinden ayırt edebiliyoruz.

OnePlus 12’nin çıkış tarihi konusunda ise farklı söylentiler bulunuyor. Başlangıçta cihazın yıl sonunda Aralık ayında piyasaya sürüleceği düşünülüyordu. Ancak daha sonra gelen bir sızıntı, OnePlus 12’nin küresel sürümünün Samsung’un amiral gemisi modelinden bir ay önce, yani Ocak 2024’te piyasaya sürülebileceğini öne sürdü. Bu konuda kesin bilgi, resmi açıklamalarla netlik kazanacak gibi görünüyor.

OnePlus 12’ye yıl sonuna doğru Vivo’dan ciddi bir cevap gelebilir. Öyle ki, Vivo’nun Dimensity 9300 işlemcili ve 24GB RAM’e sahip bir telefon üzerinde çalıştığına dair duyumlar alıyoruz. Amiral gemisi segmentinde rekabet kızışacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi nasıl özelliklerle gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!