Apple, amiral gemisi iPhone 15 modelini çeşitli taze ve parlak renklerde sunmayı hedefliyor. Bu renkler, Pembe, Yeşil ve Sarı gibi önceden tanıdık olanları içerebilir.

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Bu bilgi, Foxconn’dan bir çalışanın Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşım sonucu ShrimpApplePro tarafından ortaya çıktı. Tweete göre, Apple’ın merkezi olan Cupertino, iPhone 15 modelini Gece Yarısı ve Starlight sürümlerinin yanında daha açık tonlarda piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu yeni renk seçeneklerinde Yeşil, Pembe ve Sarı bulunabilir. Ancak, bu sızıntı Mavi renk seçeneğini içermiyor, bu da Apple’ın standart iPhone 15 modeli için Mavi bir versiyon planlamadığını gösterebilir.

Bu renklerin tamamının iPhone 15’in lansmanında duyurulup duyurulmayacağı henüz net değil. Apple, daha sonrasında daha parlak renk seçeneklerini sunmayı planlayabilir, bu da daha önce bu yıl piyasaya sürülen iPhone 14’ün mor ve sarı sürümlerine benzer bir durum olabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, iPhone 15 Pro’nun yeni bir koyu mavi varyantı da mevcut.

Ancak, bu bilginin hala sadece bir sızıntı olduğunu ve henüz Apple tarafından resmi olarak onaylanmadığını hatırlatmakta fayda var. Bu yüzden, bu raporu okurken iPhone 15 renkleri hakkında biraz şüpheci olmanızı öneririz. Apple iPhone 15 serisi lansmanı yaklaşmakta ve Eylül ayında gerçekleştirilecek. Bu ürünle ilgili daha fazla bilgi mevcut olduğunda güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz, bu yüzden haberleri takipte kalın.