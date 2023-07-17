Söylentiler, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinin önemli tasarım değişiklikleri içereceğini öne sürüyor. Apple’ın ayırt edici unsurlardan adil bir pay ayırdığı görülse de iPhone 15, iPhone 15 Pro ile güçlü bir benzerlik taşıyacak. Yeni bir sızıntı, daha önce bildirdiğimiz değişiklikleri yansıtmayı amaçlayan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinin ön yüzünü gösteriyor; iPhone 15 Pro’nun daha ince çerçeveleri gösteren cam kapağı ve serinin dört modeline de gelen Dynamic Island.

Ön camın görüntüsü, Apple ürünleri söz konusu olduğunda güvenilir bir geçmişe sahip olan Ice Universe tarafından paylaşıldı. Resimde, biri Dinamik Ada kesimini vurgulayan, diğeri ise daha ince çerçeveleri gösteren iki iPhone 15 serisi seti gösterilmektedir. En üstteki set, iPhone 15’in dört modelinde de Dynamic Island’ gösteriyor.

Sızıntı, Dynamic Island kesimli iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile aynı boyutta olduğunu gösteriyor. Bu, tüm serinin ön yüzünün oldukça benzer olacağı anlamına geliyor, çünkü Apple çentiği bir hap ve dairesel kesim lehine atmayı hedefliyor. Ancak şirket, iPhone SE 4’ü gömülü Face ID’li iPhone 14’e benzer bir çentikle piyasaya sürmeyi planlıyor olabileceğinden, bu çentiğin sonu olmayabilir.

iPhone 15 serisinin tamamı Dynamic Island kesimine sahip olurken, sadece iPhone 15 Pro modellerinde daha ince çerçeveler bulunacak. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’a göre çok daha küçük çerçevelere sahip olduğunu görselde gözlemleyebilirsiniz. Daha ince çerçeveler, daha az rahatsız edici kenarlara sahip ‘Pro’ modellerde yeni bir görünüm sunacak.

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Ayrıca, şirketin iki model arasında dikkate değer farklılaştırıcı unsurlar getirmesi bekleniyor. iPhone 15 Pro modellerinde 3nm işlemeye dayalı A17 Bionic çip bulunurken, standart modeller 4nm A16 Bionic çiple gelecek. Kamera donanımı, potansiyel olarak yeni bir Periscope lensi alan ‘Pro’ modelleriyle de farklılık gösterecek. Ancak serinin tamamında USB-C bağlantı noktaları da bulunacak.