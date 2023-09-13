iPhone 15 serisi ile ilgili lansman öncesi önemli gelişmelerden biri, özellikle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için RAM artışı olacağı yönündeydi. Güvenilir bir kaynak olan Aaron, bu bilginin artık Xcode’da bulunan dosyalardan doğrulandığını paylaştı.

Hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max’in 8 GB RAM’e yükseltildiği belirtiliyor, bu da önceki iPhone 14 modellerinde bulunan 6 GB RAM’den daha fazla olduğu anlamına geliyor. Bu RAM artışının, birden fazla uygulama ve çok sayıda Safari sekmesi açıkken cihazın daha iyi performans göstermesine yardımcı olması bekleniyor.

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Temel model iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, her ikisi de 6 GB RAM’e sahip olacak. Bu da iPhone 14 modelleriyle aynı seviyede olduğu anlamına geliyor.

Diğer bir önemli güncelleme, en üst depolama kapasitesinin 1 TB’den 2 TB’ye yükseltilmesiydi. Bu, özellikle fotoğrafçılar ve videografiler için ilgi çekici bir gelişme olabilir. Ayrıca, Pro modellerinin depolama seçeneklerinin 256 GB’den başlayacağı söylentisi de doğrulandı.

Apple’ın bu seride fotoğrafçılar ve videografiler için sunduğu büyük bir sürpriz, iPhone 15’in artık bir Mac’e bağlı çekim yapabilme yeteneği getirmesiydi. Bu özellik, stüdyo fotoğrafçılığında yaygın olarak kullanılır ve çekim sırasında fotoğrafların otomatik olarak yüksek hızda aktarılmasını sağlar. Aynı zamanda hem fotoğrafçının hem de müşterinin çekim sırasında fotoğrafları tam boyutlu bir ekranda görmesine imkan tanır.

Son olarak, iPhone 15’in harici bir SSD’ye video kaydı yapabilme yeteneği sunması, sinema kameraları için tipik bir özellikti. Bu, uygun fiyatlı terabayt seviyesinde depolama alanına erişim sağlar ve çekimden düzenlemeye geçişi hızlandırır.

Tüm bu güncellemeler, iPhone 15 serisinin kullanıcılar için daha yüksek performans, depolama seçenekleri ve özellikler sunacağını gösteriyor.