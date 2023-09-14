Apple’ın dün yaptığı lansman ile iPhone 15 serisi görücüye çıktı. Yaptığımız lansman yayını ve temel özellikler videosu ardından merak edilecek bir diğer nokta olan iPhone 15 Pro’nun iPhone 14 Pro modelinden farklarını kalem kalem değerlendirdik. iPhone 14 Pro ile iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max modellerini kıyasladığımız bu videoda iPhone 14 ile 15 arasında kalan kişiler için bir rehber hazırlamayı amaçladık.

İlginizi çekebilir; iPhone 15 vs. iPhone 14 | Hangisi Alınır? İşte Aradaki Tüm Farklar!

Sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı untumayın. İyi seyirler!

9 dakikada iPhone 15 Özellikleri ve Fiyat Karşılaştırması: https://youtu.be/2TY31Ox50n4

iPhone 15 vs. iPhone 14 | Hangisi Alınır? İşte Aradaki Tüm Farklar!: https://youtu.be/kcIEBmMNB_o

iPhone 15 Pro özellikleri

Boyut: 146.6 x 70.6 x 8.3 mm

146.6 x 70.6 x 8.3 mm Ağırlık: 187 gram

187 gram Kasa: Titanyum

Titanyum Ekran: 6,1 inç 1179 x 2556 piksel Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit

6,1 inç 1179 x 2556 piksel Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Grafik: 6 çekirdek Apple GPU

6 çekirdek Apple GPU Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB

128 / 256 / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik / 4K 60 fps ProRes

4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik / 4K 60 fps ProRes Bağlantı: Wi-Fi 6e, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS

Wi-Fi 6e, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS Batarya: 3.650 mAh

3.650 mAh Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi

iPhone 15 Pro Max özellikleri

Boyut: 159.9 x 76.7 x 8.3 mm

159.9 x 76.7 x 8.3 mm Ağırlık: 221 gram

221 gram Kasa: Titanyum

Titanyum Ekran: 6,7 inç 1290 x 2796 piksel Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit

6,7 inç 1290 x 2796 piksel Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Grafik: 6 çekirdek Apple GPU

6 çekirdek Apple GPU Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 256 / 512 GB / 1 TB

256 / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik / 4K 60 fps ProRes

4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik / 4K 60 fps ProRes Bağlantı: Wi-Fi 6e, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS

Wi-Fi 6e, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS Batarya: 4.852 mAh

4.852 mAh Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi