Apple’ın dün yaptığı lansman ile iPhone 15 serisi görücüye çıktı. Yaptığımız lansman yayını ve temel özellikler videosu ardından merak edilecek bir diğer nokta olan iPhone 15 Pro’nun iPhone 14 Pro modelinden farklarını kalem kalem değerlendirdik. iPhone 14 Pro ile iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max modellerini kıyasladığımız bu videoda iPhone 14 ile 15 arasında kalan kişiler için bir rehber hazırlamayı amaçladık.
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İçindekiler
iPhone 15 Pro vs. iPhone 14 Pro | Hangi Pro Daha Mantıklı?
Sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı untumayın. İyi seyirler!
9 dakikada iPhone 15 Özellikleri ve Fiyat Karşılaştırması: https://youtu.be/2TY31Ox50n4
iPhone 15 vs. iPhone 14 | Hangisi Alınır? İşte Aradaki Tüm Farklar!: https://youtu.be/kcIEBmMNB_o
iPhone 15 Pro özellikleri
- Boyut: 146.6 x 70.6 x 8.3 mm
- Ağırlık: 187 gram
- Kasa: Titanyum
- Ekran: 6,1 inç 1179 x 2556 piksel Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit
- İşlemci: Apple A17 Pro
- Grafik: 6 çekirdek Apple GPU
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik / 4K 60 fps ProRes
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS
- Batarya: 3.650 mAh
- Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi
iPhone 15 Pro Max özellikleri
- Boyut: 159.9 x 76.7 x 8.3 mm
- Ağırlık: 221 gram
- Kasa: Titanyum
- Ekran: 6,7 inç 1290 x 2796 piksel Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit
- İşlemci: Apple A17 Pro
- Grafik: 6 çekirdek Apple GPU
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 256 / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik / 4K 60 fps ProRes
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS
- Batarya: 4.852 mAh
- Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi