Apple’ın dün yaptığı lansman ile iPhone 15 serisi görücüye çıktı. Yaptığımız lansman yayını ve temel özellikler videosu ardından merak edilecek bir diğer nokta olan iPhone 15’in iPhone 14 modelinden farklarını kalem kalem değerlendirdik. iPhone 14 ile iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile iPhone 14 Plus modellerini kıyasladığımız bu videoda iPhone 14 ile 15 arasında kalan kişiler için bir rehber hazırlamayı amaçladık.

İlginizi çekebilir; 9 dakikada iPhone 15 Özellikleri ve Fiyat Karşılaştırması

Sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı untumayın. İyi seyirler!

9 dakikada iPhone 15 Özellikleri ve Fiyat Karşılaştırması: https://youtu.be/2TY31Ox50n4

iPhone 15 özellikleri

Boyut: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm

147,6 x 71,6 x 7,8 mm Ağırlık: 171 gram

171 gram Kasa: Alüminyum

Alüminyum Ekran: 6,1 inç 1179 x 2556 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit

6,1 inç 1179 x 2556 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Grafik: 5 çekirdek Apple GPU

5 çekirdek Apple GPU Bellek: 6 GB

6 GB Depolama: 128 / 256 / 512 GB

128 / 256 / 512 GB Arka Kamera: 48 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik

4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS

Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS Batarya: 3.877 mAh

3.877 mAh Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi

iPhone 15 Plus özellikleri

Boyut: 160,9 x 77,8 x 7.8 mm

160,9 x 77,8 x 7.8 mm Ağırlık: 201 gram

201 gram Kasa: Alüminyum

Alüminyum Ekran: 6,7 inç 1290 x 2796 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit

6,7 inç 1290 x 2796 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Grafik: 5 çekirdek Apple GPU

5 çekirdek Apple GPU Bellek: 6 GB

6 GB Depolama: 128 / 256 / 512 GB

128 / 256 / 512 GB Arka Kamera: 48 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik

4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS

Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS Batarya: 4.912 mAh

4.912 mAh Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi