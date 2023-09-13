Apple’ın dün yaptığı lansman ile iPhone 15 serisi görücüye çıktı. Yaptığımız lansman yayını ve temel özellikler videosu ardından merak edilecek bir diğer nokta olan iPhone 15’in iPhone 14 modelinden farklarını kalem kalem değerlendirdik. iPhone 14 ile iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile iPhone 14 Plus modellerini kıyasladığımız bu videoda iPhone 14 ile 15 arasında kalan kişiler için bir rehber hazırlamayı amaçladık.
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İçindekiler
iPhone 15 vs. iPhone 14 | Hangisi Alınır? İşte Aradaki Tüm Farklar!
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9 dakikada iPhone 15 Özellikleri ve Fiyat Karşılaştırması: https://youtu.be/2TY31Ox50n4
iPhone 15 özellikleri
- Boyut: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm
- Ağırlık: 171 gram
- Kasa: Alüminyum
- Ekran: 6,1 inç 1179 x 2556 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- Grafik: 5 çekirdek Apple GPU
- Bellek: 6 GB
- Depolama: 128 / 256 / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik
- Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS
- Batarya: 3.877 mAh
- Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi
iPhone 15 Plus özellikleri
- Boyut: 160,9 x 77,8 x 7.8 mm
- Ağırlık: 201 gram
- Kasa: Alüminyum
- Ekran: 6,7 inç 1290 x 2796 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- Grafik: 5 çekirdek Apple GPU
- Bellek: 6 GB
- Depolama: 128 / 256 / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik
- Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS
- Batarya: 4.912 mAh
- Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi