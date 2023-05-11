iPhone 15 serisi yaklaşan lansmanıyla ilgili yeni sızıntılar heyecan uyandırıyor. Son sızıntılar, üst düzey iPhone 15 Pro Max modelinin periskop lensle birlikte önemli bir kamera yükseltmesi alacağını gösteriyor. Daha önceki söylentilere göre, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin her ikisinin de periskop lenslere sahip olacağı belirtilmişti. Ancak güvenilir analist Ming-Chi Kuo, yalnızca Pro Max modelinin bu özelliğe sahip olacağını söyledi. Güvenilir bir Twitter kullanıcısı olan @URedditor ise yalnızca iPhone 15 Pro Max’in periskop kamerasını taşıyacağını iddia etti.

Kaynaklara göre, Apple, periskop modülü için OIS (Optik Görüntü Sabitleme) aktüatörlerinin yüzde 70’ini LG Innotek ve yüzde 30’unu Jahwa Electronics ile ortaklık kurarak tedarik edecek. Geliştirilmiş telefoto kamera, mevcut iPhone 14 Pro Max’in 3x optik zoom lensini değiştirerek potansiyel olarak 6x’e kadar optik yakınlaştırma sunmayı hedefliyor. Galaxy S23 Ultra’nın 10x optik yakınlaştırmasının gerisinde kalmasına rağmen, bu önemli bir yükseltme olacak.

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Yeni periskop lensi, Apple’ın kamera departmanının gerçekleştirdiği bir dizi iyileştirmenin parçası. Ayrıca, iPhone 15 Pro modellerinin, 1/1.14 inç daha büyük bir sensör boyutuna ve yeni bir Sony IMX903 48MP sensöre sahip olacağı söyleniyor. Bu geliştirme, iPhone 14 Pro modellerinde kullanılan Sony IMX803 sensörüne kıyasla daha fazla ışık ve ayrıntı yakalamayı amaçlıyor.

Kamera yükseltmelerinin yanı sıra, geçmiş sızıntılar iPhone 15 Pro modellerinde diğer önemli değişikliklere işaret ediyor. Özellikle, şasinin titanyum malzemelerle güçlendirilmesi ve Sessiz anahtarının Apple Watch Ultra’daki Eylem Düğmesine benzer çok amaçlı bir düğmeyle değiştirilmesi bekleniyor.

iPhone 15 Pro Max, 6,7 inçlik süper ince çerçevelere sahip OLED ekranıyla birlikte 120Hz’e kadar ProMotion desteğini koruyacak ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak. Ayrıca, yeni A17 Bionic SoC’nin kullanılması bekleniyor. Şirketin fiziksel düğmeleri katı hal düğmeleriyle değiştirdiği söylense de, teknik sorunlar bu değişikliği geciktirdiği bildirildi.