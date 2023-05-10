Akıllı telefon fiyatları yükselmeye devam ediyor. Geçmişte amiral gemisi telefonlar 600-700 dolar civarındayken şimdi 1000 doları aşıyor. Enflasyon bu artışa katkıda bulunurken, birincil neden teknik özelliklerin sürekli ilerliyor. Bu eğilim kullanıcı beklentilerini de etkiliyor ve bir telefona çok para harcayan bazı müşteriler zaman zaman cihazlarıyla ilgili hayal kırıklığına uğruyor. PerfectRec tarafından kısa süre önce yapılan bir araştırma, Apple’ın iPhone 14’üne yönelik kullanıcı memnuniyeti derecelendirmelerine ilişkin şaşırtıcı bilgiler ortaya koydu. İşte ayrıntılar…

Tüm zamanların en düşük ve en yüksek puanlı iPhone’ları

iPhone 14 serisi şüphesiz fiyatıyla olduğu kadar özellikleriyle de sık sık manşetlere çıkıyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, iPhone 14 serisinin kullanıcı memnuniyeti oranlarına ilişkin şaşırtıcı bilgiler ortaya koydu.

Çalışma, iPhone 4’ten iPhone 14’e kadar olan iPhone’lar için 600.000’den fazla kullanıcı tarafından oluşturulan Google incelemesini analiz etti. Apple’ın 2. çeyrek kazanç çağrısında iPhone 14 ailesi için yüzde 99 memnuniyet oranı bildirilmiş olsa da bu yeni çalışma temel iPhone modeli için beş yıldızlı değerlendirme oranında önemli bir düşüş olduğunu gösterdi. Çalışma, iPhone 14 temel modeli için beş yıldızlı değerlendirmelerin, bir önceki yıl yüzde 80 gibi yüksek bir oranda beş yıldızlı değerlendirme alan iPhone 13’e kıyasla yüzde 8 puan düştüğünü ortaya koydu.

Bu, on yılı aşkın bir süredir görülen en büyük düşüş. iPhone 4 ile iPhone 5 arasındaki tek kayda değer düşüş yüzde 4’lük bir düşüştü. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max de beş yıldızlı değerlendirmelerde bir düşüş yaşadı; her iki model de sırasıyla yüzde 76 ve yüzde 80 alarak iPhone 13’teki benzerlerine göre yüzde 8 ve yüzde 6’lık bir düşüş gösterdi.

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Son 12 yıllık iPhone modellerine bakıldığında, iPhone 13 Pro Max yüzde 86 beş yıldızlı yorumla en yüksek puan alan iPhone olarak tacı alırken, en düşük puan alan iPhone ise kullanıcıların yalnızca yüzde 64’ünün en yüksek puanları verdiği iPhone 5C oldu. Ancak bu araştırmanın tüm Apple kullanıcılarının düşüncelerini yansıtmadığı unutulmamalıdır.