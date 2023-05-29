Apple’ın ürünleri her daim kullanıcıların favorilerinden olmuştur. Bunların başında da iPhone serisi geliyor. Ancak kullanıcılar son dönemlerde Apple’ın iPhone’larda kendisini tekrar etmesine şikayetçi. Bu noktada Apple’ın şikayetleri dinleme gibi bir düşüncesi yok gibi görünüyor. Çünkü Twitter’da @Tech_Reve tarafından yakın zamanda yapılan bir sızıntıya göre iPhone 14 Pro Max ile bir sonraki nesil olacak olan iPhone 15 Pro Max’in ekran ve kamera özellikleri aynı olacak.

Sızıntıya göre iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde zaten bulunan 48MP 1/1.28″ Quad-Bayer kamera olan IMX803 kamera sensörüne sahip olacak. Ekran tarafında ise iPhone 15 Pro Max M12 OLED teknolojisine sahip bir ekran ile birlikte gelecek.

iPhone 14 Pro Max Neler Sunuyor?

iPhone 14 Pro Max, 6.7 inçlik OLED bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 1290×2796 (FHD+) çözünürlükte ve 460 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

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iPhone 14 Pro Max kaputun altında Apple A16 Bionic ile birlikte geliyor. 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 3.46 GHz Everest, 4 adet 2.0 GHz Sawtooth olmak üzere toplamda 6 çekirdeğe sahip. 6 GB olmak üzere tek bir ram seçeneği bulunuyor. Apple A16 Bionic yonga seti gücünü 4323 mAh büyüklüğünde ve 20W hızlı şarj destekleyen bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise iPhone 14 Pro Max üç tanesi arkada bir tanesi önde olmak üzere toplamda dört kamera ile birlikte geliyor. Ana kamera 48 MP f1.78 diyafram değerine sahip. Bu ana kameraya eşlik eden ikinci kamera 12 MP f2.8 diyafram değerine üçüncü ve son arka kamera ise 12 MP f2.2 diyafram değerine sahip. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP f1.9 diyafram değerinde bir ön kameraya sahip.