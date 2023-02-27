Cupertinolu Apple, Eylül ayında karşımıza iPhone 15 serisi ile çıkacak. Bu serinin tepe modeli olması beklenen iPhone 15 Pro Max bugün kendini gösterdi. Sızıntıları ile bilinen Ice Universe,iPhone 15 Ultra adı altında piyasaya sürülebilen amiral gemisi iPhone 15 Pro Max’in yeni özel görüntülerini yayınladı.

Ice Universe daha önce, iPhone 15 Pro Max’in üç boyutlu bir modelini yayınlamıştı ve şimdi ise telefonun farklı açılardan boyutlarını yayınladı. iPhone 15 Pro Max selefinden farklı olacak: hem yükseklik hem de genişlik olarak daha küçük olacak. Aynı zamanda sızdırılan görsellere göre iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max‘ten biraz daha kalın olacak. Bunun nedeni ise muhtemelen USB-C’ye geçiş…

Kamera ön kaplaması büyütülecek ve gövde uzun süre daha rahat tutuş için yuvarlanacaktır. Oluşturularda ses seviyesi ve güç düğmesi yoktur. Söylentilere göre, amiral gemisi Taptic Engine ile dokunmatik düğmeler ile gelecek.

Tasarım tarafında çok büyük yenilik olmasa da gözle görünür yenilikler sunacak olan Apple, bu canavarını muhtemelen 1.200 Euro’dan başlayan fiyatlar ile satışa sunacak. Türkiye fiyatı 50.000 TL’nin üzerine çıkması beklenen Pro Max’te, Apple A17 yonga seti ve 8 GB RAM’in yer alacağı söyleniyor.

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Kamera tarafında Apple’ın ne yapacağını kestirmek şimdiden güç. Ancak firma muhtemelen iPhone 14 Pro serisinde yer alan kameraları bir tık daha iyileştirecek ve yazılımsal olarak bu fotoğrafları daha iyi işleyecek. Ayrıca dinamik ada özelliğinin bu yıl tüm seriye geleceği de söylentiler arasında yer alıyor.