Cupertinolu teknoloji üreticisi Apple, Eylül ayında karşımıza yeni canavarları ile çıkacak. Apple’ın iPhone 15 Pro serisinin ilk kez 5x periskopik kamera modülüne sahip olacağı söylentileri daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi Güney Koreli The Elec’ten yeni zoom lensinin iPhone 15 Pro Max’e özel olacağını öne süren yeni bir rapor geldi.

Rapora göre, Güney Kore’den LG Innotek ve Jahwa Electronics, iPhone 15 Pro Max akıllı telefon için yakınlaştırma ve OIS aktüatörlerini tedarik edecek. LG Innotek ve Jahwa Electronics’in aktüatörlerin sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 30’unu oluşturması bekleniyor. Rapora göre, bu aktüatörler ışığı bir prizma içinde büken ve ardından kamera modülü boyutunun artmasını önlemek için görüntü sensörüne ileten yeni bir katlanmış yakınlaştırma teknolojisi kullanacak.

Bu bilyalı güdümlü aktüatörler, katlanmış zoom modülleri için şu anda Apple’ın telefoto modüllerinde kullanılan yaylı aktüatörlerden daha uygun olacak. Ayrıca mevcut iPhone kamera modülü aktüatör üreticileri olan Japonya Alpleri ve Mitsumi’nin kalan iPhone 15 modelleri için mevcut yay tipi aktüatörleri üretmesi bekleniyor.

Raporlara göre Apple, bu katlanmış yakınlaştırma teknolojisini iPhone 16 serisinden başlayarak tüm Pro modellerine genişletmeyi planlıyor. Apple’ın iPhone 15 Pro Max’in yakınlaştırma yeteneklerini geliştirmek için yazılım algoritmalarını nasıl harmanladığını görmek ilginç olacak.

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Kamera tarafında özellikle Pro serisinde büyük bir atılım yapacak olan Apple, fiyat tarafında da maalesef ki ülkemizde zam yapacak. Dün iPhone 14 fiyatlarına 2.000 TL birden zam yapan Apple’ın, iPhone 15 serisini 40.000 TL‘den başlayan fiyatlar ile satışa sunacağını düşünüyoruz.