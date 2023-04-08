Merakla beklenen iPhone 15 Pro modelinin yeni yüksek kaliteli görüntüsü sızdırıldı. Bu da bize Apple’ın bir sonraki üst düzey telefonuna daha yakından bakmamızı sağlıyor. Görüntüler, iPhone 15 Pro’nun titanyum bir çerçeve ve daha yuvarlak kenarlı bir tasarımla geleceğini ortaya koyuyor, bu da kullanıcıların mevcut modellerin keskin kenarlarıyla ilgili endişelerini giderecek.

iPhone 15 Pro’daki kamera çıkıntısı daha kalın olacak ve bireysel kamera çıkıntıları eskisinden daha büyük olacak. İlginç bir şekilde, Pro Max modeli, bir periskop zoom lensi barındırdığı söylenen daha küçük bir kamera çıkıntısına sahip olacak. Geçmişteki söylentilere göre, iPhone 15 Pro’daki kameralar daha fazla ışık yakalayan ve belirli ayarlarda aşırı veya pozlamayı azaltan yepyeni bir sensör teknolojisine sahip olacak.

iPhone 15 Pro’daki en büyük değişikliklerden biri, şarjı daha hızlı ve daha verimli hale getirmesi beklenen USB-C kullanımı olacak gibi görünüyor. Ancak en hızlı şarj, Apple tarafından onaylanan USB-C kablolarıyla sınırlı olacak.

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Bir başka ilginç özellik de gerçek bir düğmeye basma hissini simüle edecek dokunsal ses ve sessiz düğmeleri. Sessize alma düğmesi aynı zamanda dokunsal bir düğme olacak ve önceki modellerde gördüğümüz kayan anahtarın yerini alacak.

iPhone 15 Pro‘nun çerçeveleri daha ince, tüm kenarları yalnızca 1,55 mm olacak ve ekran camı, titanyum çerçeveye sorunsuz bir şekilde geçiş yapan hafif bir kavise sahip olacak. Bu, iPhone 14 Pro için 147,46 x 71,45 x 7,84 mm’ye kıyasla iPhone 15 Pro’yu 146,47 x 70,46 x 8,24 mm ölçüleriyle öncekinden biraz daha dar yapacak.

Sızan yeni görseller, iPhone 15 Pro’nun daha önce söylentilere göre Koyu Kırmızı, Beyaz, Uzay Siyahı ve Altın da dahil olmak üzere çeşitli renklerde sunulacağını da gösteriyor.

Her zaman olduğu gibi, Apple hayranları ve teknoloji meraklıları, bu yılın Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 Pro’nun piyasaya sürülmesini dört gözle bekliyorlar.