Apple bildiğiniz gibi kendi standartlarını oluşturarak cihazlarında sadece Apple’ın sertifika verdiği aksesuarların stabil çalışmasını sağlıyor. Bu politikayı izlediği Lightning bağlantısını iPhone 15 serisiyle USB-C ile değiştirecek olan Apple’ın yeni planları ortaya çıktı. Söylentiye göre, Apple’ın Lightning’e benzer bir kimlik doğrulama çipi uygulayarak iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’daki USB-C bağlantı noktasının işlevselliğini kısıtlayacak. Bu, Apple onaylı olmayan aksesuarların kullanımını sınırlayabilir.

Raporlara göre, iPhone 15 serisi Apple tarafından geliştirilen bir USB-C çeşidine sahip olacak. Söylentinin kaynağının Intel’in Pentium işlemcileri üzerinde çalışma konusunda 25 yıllık deneyime sahip entegre devrelerde uzman olduğunu iddia eden bir kişi olması dikkat çekiyor.

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Entegre devre arayüzleri, cihazlar arasında bilgi aktarımını yönetmek için kullanılan yarı iletken çiplerdir. 2012’de piyasaya sürüldüklerinden bu yana, birinci taraf ve MFi sertifikalı Lightning bağlantı noktaları ve konektörleri, bağlantıda yer alan parçaların orijinalliğini doğrulayan küçük bir IC içeriyordu.

Lightning bağlantı noktasındaki ve konektörlerdeki kimlik doğrulayıcı çip, Apple’ın orijinal iPhone aksesuarlarının satışını teşvik etmesini ve MFi sertifikalı aksesuarlardan komisyon kazanmasını sağlarken, aynı zamanda sahte ve potansiyel olarak tehlikeli aksesuarların kullanımını da önlüyor.

Son gelen söylenti, Apple’ın iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’nun USB-C bağlantı noktaları ve şarj kablolarının yanı sıra yeni MFi sertifikalı aksesuarlar için benzer bir özel IC oluşturduğunu gösteriyor.

10. nesil iPad, iPad Mini, iPad Air ve iPad Pro gibi cihazlarda kullanılan USB-C arayüzünün kimlik doğrulama için bir IC çipine sahip olmadığını ve bunu şirketin USB-C bağlantı noktaları için bir ilk haline getirdiğini belirtmekte fayda var.

Mark Gurman geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yayınladığı bir raporda, Apple’ın Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktasına sahip iPhone’larla test ettiğini gösterdi. Bu hareketin, tüm yeni telefonların 2024’ün sonuna kadar USB-C’yi benimsemesini gerektiren AB yetkisine yanıt olarak olduğu bildiriliyor.