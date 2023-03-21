Apple’ın Avrupa Birliği’nin zorlamasıyla beraber iPhone 15 serisinde USB-C girişine yer vereceği haberleri, bir süredir gündemin en sıcak başlıkları arasında. Ancak Apple, AB düzenlemelerine boyun eğmiş gibi görünse de, son hamlesiyle resmen herkese ters köşe yaptı!

iPhone 15 Serisi MFi Lisanslı USB-C Aksesuarlarını Kullanabilecek!

Apple’ın iPhone 15 ile USB-C’ye geçmesiyle beraber, tek bir kablonun bütün cihazlarda kullanılabileceğine dair yaygın bir inanış var. Ancak Apple bunun önüne büyük bir engel koyacakmış gibi görünüyor.

Öyle ki, iPhone 15 serisinin yalnızca MFi lisanlı USB-C kablolarıyla çalışacağı iddiası ortaya atıldı. MFi belgesi, Markaların ürettikleri şarj cihazlarını Apple standartlarına uygun olarak ürettiklerini gösteren ve sadece Apple tarafından verilen bir belge. Apple yetkilileri firmanın tüm üretimi ve tesisini inceliyor ve uygun görülmesi durumunda MFI lisansını firmaya veriyor.

Bunun yalnızca kabloya özel olmadığını, şarj adaptörü gibi akseusarların da MFi belgesi zorunluluğu olduğunu söyleyelim. Yani eğer elinizde Apple tarafından onaylamış bir markanın şarj aleti yoksa, cihazınızı o şarj aletinin sunduğu en yüksek hızlarda şarj edemeyeceksiniz.

Apple’ın bu hamlesiyle beraber kullanıcıların oldukça kızgın olduğunu söylemek mümkün. Zira firma iPhone 12 serisiyle beraber kutu içeriğinden şarj aletini çıkarmıştı. Kullanıcılar, eğer iPhone 12’lerini mümkün olan en yüksek hızda şarj etmek istiyorsa, Apple’ın 20W gücündeki şarj aletini ayrı olarak satın almak zorunda kalıyordu.

Bununla beraber, Apple tarafından onaylanmamış kabloları kullandığınızda cihazın şarj olmaması veya orijinal Apple hızlı şarj aletini kullansanız bile kablonun Apple onaylı olmaması nedeniyle şarj hızının kısıtlanması gibi tatsız sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz.

Ünlü analist Ming Chi Kuo’nun da bu olay hakkında bazı analizleri bulunuyor. Kuo’ya göre bu MFi programı, müşterileri iPhone 15 satın alırken üçüncü taraf aksesuar üreticilerinde çok daha iyi seçenekler mevcut olsa bile Apple’ın 20W şarj cihazını seçmeye yönlendirecek.

Apple’ın yeni USB-C MFi programı için sertifikasyon sürecinin nasıl olacağı belli değil. Nasıl uygulandığına bağlı olarak, mevcut üçüncü taraf şarj cihazları daha düşük şarj hızlarıyla sınırlandırılabilir ve maksimum uyumluluk için yeni bir şarj cihazı veya şarj kablosu alınması gerekebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın MFi programı iPhone 15’ler için aksesuar alışverişini nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!