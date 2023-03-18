Hong Kong merkezli yatırım şirketi Haitong International Securities’de teknoloji analisti olan Jeff Pu’ya göre Apple’ın yeni nesil iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri muhtemelen önceki Pro modellerinden daha pahalı olacak.

Pu, bu hafta yayınladığı bir araştırma notunda, iPhone 15 Pro modellerinin A17 Bionic çip, artırılmış RAM, Pro Max modelinde artırılmış optik yakınlaştırma için periskop lens ve daha fazlası dahil olmak üzere söylentilere göre çeşitli donanım yükseltmeleri nedeniyle bir fiyat artışı göreceğini tahmin etti.

Ocak ayında Çinli sosyal medya sitesi Weibo’da yer alan doğrulanmamış bir iddianın ardından iPhone 15 Pro modelleri için ikinci kez fiyat artışı söylentisi ortaya atıldı, ancak Apple’ın cihazların fiyatlarını nihayet yükseltip yükseltmeyeceğini zaman gösterecek. ABD’de Pro modeli, iPhone X’in 2017’de piyasaya sürülmesinden bu yana 999 dolardan, Pro Max ise bir sonraki yıl iPhone XS Max’in piyasaya sürülmesinden bu yana 1.099 dolardan başladı.

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ABD dışında Apple, büyük ölçüde döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle son yıllarda iPhone fiyatlarını birçok kez artırdı. Örneğin İngiltere’de iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro için 949 Sterlin iken 1.099 Sterlin’den başlıyor.

Ortalamanın üzerindeki enflasyon oranları göz önüne alındığında ABD’de bir fiyat artışı olası. Apple, altı nesil boyunca Pro modellerinin başlangıç fiyatlarını değiştirmemeyi başardı, ancak şirketin kâr marjlarını koruyabilmesi için fiyatların eninde sonunda artması gerekecek. Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın, sırasıyla 799 ve 899 dolardan başlayan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’a göre bir fiyat artışı görüp görmeyeceği belli değil.

Apple’ın iPhone 15 serisini her zamanki gibi Eylül ayında duyurması bekleniyor. Dört cihazın da USB-C bağlantı noktası, Dinamik Ada ve biraz daha kavisli bir çerçeveye sahip olacağı söylenirken, Pro modelleri için 10’dan fazla ek özellik ve değişiklik söylentileri var.