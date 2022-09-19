Apple’ın iPhone 14 modelleri tanıtılalı daha 2 hafta olmadı, ancak iPhone 15 için sızıntılar şimdiden gelmeye başladı bile.

Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (Display Supply Chain Consultants/DSCC) Başkanı Ross Young tarafından paylaşılan bilgiler normal iPhone 15 modellerinin, bu yıl iPhone 14 Pro serisine özel olan “Dinamik Ada” (Dynamic Island) özelliğiyle beraber gelebileceğini gösteriyor!

“Dinamik Ada”, İşlevselliğiyle Öne Çıkıyor!

Android telefon üreticileri, ekran-kasa oranında Apple’a ciddi bir fark atmalarına neden olan “nokta çentik” tasarımını yalnızca kamera sistemi için kullanmıştı.

Her ne kadar Apple tarafı çentik konusunda iPhone 13 serisine kadar oldukça ısrarcı davransa da, iPhone 14 Pro modelleriyle beraber Apple da “nokta çentik” tasarımına benzer bir tasarım olan “Dinamik Ada” tasarımını görücüye çıkarmıştı ve bu sistemin Android’de kullanılan çentikten daha işlevli olması nedeniyle çokça övgü toplamıştı.

İnteraktif bir çentik diyebileceğimiz bu tasarım, akıllı bir çentik gibi davranarak çentiğin güvenlik sistemi olan Face ID dışında da kullanılabilmesine izin veriyor ve çentiğe ayrılan bölgede kullanıcılara devam eden çağrılar veya maç skorları gibi çeşitli bilgileri gösterebiliyor.

120 Hz Ekran Tazeleme Hızı iPhone 15 ve 15 Plus’a Gelmeyebilir!

Young’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, en çok beklenen özellik olan yüksek ekran tazeleme hızının iPhone 15 modellerinde görülmeyeceği bilgisinin yer aldığını belirtmekte fayda var.

“Evet, Dinamik Ada’nın standart iPhone 15 modellerinde bulunması bekleniyor. Ancak tedarik zinciri bunu karşılayamayacağı için, 120Hz/LTPO özelliğinin standart modellerde bulunması beklenmiyor.”

Birçok iPhone kullanıcısının çentiğe alıştığını söylemek mümkün. Ancak iPhone 13 Pro’lar ile beraber gelen 120 Hz ProMotion ekran özelliği, Apple için gerçek bir devrim sayılmıştı. Bu nedenle iPhone 15 modellerinde yüksek ekran tazeleme hızı görmeyeceğimiz bilgisinin birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratacağını söylemek mümkün.

Apple’ın bu teknolojiye normal iPhone 15 modellerinde yer vermeyeceği iddialarının arkasında yatan neden, tedarikçilerin bütün iPhone 15 serisi için LTPO teknolojisine sahip 120 Hz OLED ekran üretmeye yetecek kapasiteye sahip olmaması gibi görünüyor. Zira bu ekranlar oldukça üst seviye bir teknolojiye sahip ve üretilmeleri hem maliyetli hem de nispeten zor.

Apple, Pro modellerde kullandığı LTPO ekranları Samsung ve LG’den tedarik ediyor. Diğer modeller için kullanılan ekranlar ise BOE’den geliyor. BOE’nin iPhone 15 serisine kadar LTPO üretimine geçmesi ise oldukça zor görünüyor. Bütün yeni iPhone modellerinin ekran tedarikçisi olarak Samsung ve LG ile anlaşılsa bile, bu kadar büyük firmaların dahi üretim kapasitelerinin buna yetip yetmeyeceği bir soru işareti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 15’te görmek istediğiniz bir yenilik var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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